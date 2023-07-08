Фетисов об охране природы: «В народной программе «Единой России» закреплено экологическое благополучие граждан. Она на базе наказов избирателей»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал об экологической программе «Единой России».

Двукратный олимпийский чемпион обсудил проблемы со строительством очистных сооружений в поселке Мещерино в Московской области. 

Депутат Государственной думы сообщил жителям, что ситуация остается на контроле.

«В народной программе партии экологическое благополучие граждан закреплено отдельным направлением. Программа, напомню, сформирована на базе наказов наших избирателей.

Соответственно приоритетная задача «Единой России», депутатского корпуса – обеспечить полное выполнение взятых на себя обязательств.

В Подмосковье последние 10 лет делается большой упор на принцип чуткой власти. Каждое обращение жителей, каждый сигнал должен внимательным образом изучаться, а после этого, при необходимости, приниматься решения. И решения эти должны быть в пользу граждан и их благополучия», – заявил Фетисов

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6 комментариев

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Savardus
Ага, благополучие граждан и страны там тоже зафиксировано. А толку?

На словах - ты Лев Толстой. А на деле все всем показали последние 10 лет.
+6
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+6
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Рус Киссенжер
фамилия Фетисов в заголовке,даже не читая статью, вызывает рвотный рефлекс.
+4
0
+4
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Дмитрий Нехорошков
Именно по этому депутаты от Едра поголовно проголосовали за застройку нацпарка Лосиный остров, да, Славик? Если еще и каток туда воткнут, вообще счастлив будет! Как же тошно...
+3
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+3
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Поговорим о разном
Ого!!! Какая спортивная и хоккейная новость!!!! Это про спорт. Это про хоккей. Потому, что Фетисов сказал ???? И нет других сайтов про политику, думские решения, ютубов и т.д и т.п ??????
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LaVa
Хотя бы про экологичную утилизацию шайб рассказали, раз новость в хоккейном разделе.
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Robs
Фу фу фу что он мелет
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