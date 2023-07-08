Фетисов об охране природы: «В народной программе «Единой России» закреплено экологическое благополучие граждан. Она на базе наказов избирателей»

Вячеслав Фетисов рассказал об экологической программе «Единой России».

Двукратный олимпийский чемпион обсудил проблемы со строительством очистных сооружений в поселке Мещерино в Московской области.

Депутат Государственной думы сообщил жителям, что ситуация остается на контроле.

«В народной программе партии экологическое благополучие граждан закреплено отдельным направлением. Программа, напомню, сформирована на базе наказов наших избирателей.

Соответственно приоритетная задача «Единой России», депутатского корпуса – обеспечить полное выполнение взятых на себя обязательств.

В Подмосковье последние 10 лет делается большой упор на принцип чуткой власти. Каждое обращение жителей, каждый сигнал должен внимательным образом изучаться, а после этого, при необходимости, приниматься решения. И решения эти должны быть в пользу граждан и их благополучия», – заявил .