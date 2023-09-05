Фетисов о национальном парке «Красноярские Столбы»: «В Красноярске живут интересами страны, будущих поколений, заботятся о главном – природе. Это пример для остальных регионов»

Теги Вячеслав Фетисов бизнес Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов посетил национальный парк «Красноярские Столбы».

4 сентября в ходе визита в Красноярск председатель Всероссийского общества охраны природы побывал в «Бобровом логе». Он поднялся по канатно-кресельной дороге и прошелся по климатическому маршруту Столбов со стороны Фанпарка.

«Я не первый раз в Красноярске и вижу, какая здесь произошла трансформация: облагородили территорию, дали возможность людям наслаждаться природой, здесь проходят уроки с детьми…

В Красноярске люди живут интересами страны, будущих поколений и заботятся о том, что является самым главным – о природе. Это пример для всех остальных регионов с точки зрения создания современных условий экотуризма. И конечно, большая благодарность «Норникелю» за то, что компания все больше думает об экологии и природе.

У меня сегодня замечательный день, поскольку родился внук, а сам я нахожусь в такой уникальной и замечательной обстановке», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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6 комментариев

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TOEWS
Красноярск и экология . Спасибо посмеялся:) Смог стоит такой шо писец :)
В Норильске наверно тоже заботятся о экологии с сиреневым небом :))
+12
0
+12
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Bartez1986
проблемы экологии в Красноярске? не, не слышал
+9
0
+9
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Melnikov1968
Фетисов глупеет на глазах.
+4
0
+4
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Деревянная рука
Этим летом хоть ветер был регулярно и сдувал смог.А так в штиль хоть на улицу не выходи
+3
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Бомбардир Ковтун
Фетисов превратился в гастролера, который ездит по регионам и вылизывает местному начальству. Да кому угодно. Стыд и срам.
+1
0
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Nubreed
А к хоккею эта новость как относится?
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