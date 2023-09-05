Фетисов о национальном парке «Красноярские Столбы»: «В Красноярске живут интересами страны, будущих поколений, заботятся о главном – природе. Это пример для остальных регионов»

Вячеслав Фетисов посетил национальный парк «Красноярские Столбы».

4 сентября в ходе визита в Красноярск председатель Всероссийского общества охраны природы побывал в «Бобровом логе». Он поднялся по канатно-кресельной дороге и прошелся по климатическому маршруту Столбов со стороны Фанпарка.

«Я не первый раз в Красноярске и вижу, какая здесь произошла трансформация: облагородили территорию, дали возможность людям наслаждаться природой, здесь проходят уроки с детьми…

В Красноярске люди живут интересами страны, будущих поколений и заботятся о том, что является самым главным – о природе. Это пример для всех остальных регионов с точки зрения создания современных условий экотуризма. И конечно, большая благодарность «Норникелю» за то, что компания все больше думает об экологии и природе.

У меня сегодня замечательный день, поскольку родился внук, а сам я нахожусь в такой уникальной и замечательной обстановке», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы .