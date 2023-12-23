Фетисов о работе по охране природы: «Я защищаю Байкал, занимаюсь вопросом вырубки лесов. Общество все больше понимает, что это наше общее богатство»
Вячеслав Фетисов рассказал о своей деятельности по охране природы.
– Неделя осталась до нового года. Как прошел этот год для вас? Один из самых сложных был?
– Хотел бы поздравить всех с Днем хоккея! 77 лет, как наша страна стала играть в эту великую игру. Плеяда хоккеистов и тренеров, что дарили радость болельщикам. Я хожу по улицам, люди благодарят. Всех с праздником, с уважением и любовью к болельщикам!
Год непростой для всех. У меня родился внук Филипп. Весь год я занимался темой экологии как депутат Госдумы, как председатель Всероссийского общества охраны природы. Занимаемся популяризацией этой темы среди молодежи.
Ситуация не очень простая. Недавно был на саммите в Дубае, где обсуждалось будущее Земли, также я защищаю Байкал, занимаюсь вопросом вырубки лесов, которая уничтожает уникальную экосистему на континенте Евразия и планете Земля.
Мы получаем помощь общественников, стараемся упредить такие процессы. Видим достаточно большой объем накопленного ущерба. Общество все больше понимает, что это наше общее богатство, надо не навредить, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
главное в Дубаи скатался а слова - экосистема на континенте Евразия и планете Земля.. итд., это не про Фетисова, но главное их выучить.
не, вы себе представляете, когда Фетисов об этом вещает ? а чего об этом Грета Тумберг думает ? Дурдом. )