Фетисов о работе по охране природы: «Я защищаю Байкал, занимаюсь вопросом вырубки лесов. Общество все больше понимает, что это наше общее богатство»

Вячеслав Фетисов рассказал о своей деятельности по охране природы.

– Неделя осталась до нового года. Как прошел этот год для вас? Один из самых сложных был?

– Хотел бы поздравить всех с Днем хоккея! 77 лет, как наша страна стала играть в эту великую игру. Плеяда хоккеистов и тренеров, что дарили радость болельщикам. Я хожу по улицам, люди благодарят. Всех с праздником, с уважением и любовью к болельщикам!

Год непростой для всех. У меня родился внук Филипп. Весь год я занимался темой экологии как депутат Госдумы, как председатель Всероссийского общества охраны природы. Занимаемся популяризацией этой темы среди молодежи.

Ситуация не очень простая. Недавно был на саммите в Дубае, где обсуждалось будущее Земли, также я защищаю Байкал, занимаюсь вопросом вырубки лесов, которая уничтожает уникальную экосистему на континенте Евразия и планете Земля.

Мы получаем помощь общественников, стараемся упредить такие процессы. Видим достаточно большой объем накопленного ущерба. Общество все больше понимает, что это наше общее богатство, надо не навредить, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат .