Фетисов о работе по охране природы: «Я защищаю Байкал, занимаюсь вопросом вырубки лесов. Общество все больше понимает, что это наше общее богатство»

Теги болельщики Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Матч ТВ Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал о своей деятельности по охране природы.

– Неделя осталась до нового года. Как прошел этот год для вас? Один из самых сложных был?

– Хотел бы поздравить всех с Днем хоккея! 77 лет, как наша страна стала играть в эту великую игру. Плеяда хоккеистов и тренеров, что дарили радость болельщикам. Я хожу по улицам, люди благодарят. Всех с праздником, с уважением и любовью к болельщикам!

Год непростой для всех. У меня родился внук Филипп. Весь год я занимался темой экологии как депутат Госдумы, как председатель Всероссийского общества охраны природы. Занимаемся популяризацией этой темы среди молодежи.

Ситуация не очень простая. Недавно был на саммите в Дубае, где обсуждалось будущее Земли, также я защищаю Байкал, занимаюсь вопросом вырубки лесов, которая уничтожает уникальную экосистему на континенте Евразия и планете Земля.

Мы получаем помощь общественников, стараемся упредить такие процессы. Видим достаточно большой объем накопленного ущерба. Общество все больше понимает, что это наше общее богатство, надо не навредить, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.

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10 комментариев
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ну и как Слава? Все леса удалось вырубить? )
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Человек без специального образования занимается вопросами экологии и природопользования. Что ты в этом понимаешь? Вспомнилась фраза из фильма "Старики-разбойники" : "Ну вот, побудь следователем. Лучшего у меня пока нет".
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Ну себя не похвалишь, никто не похвалит.
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китайцы братья на век, Филипп оценит.
главное в Дубаи скатался а слова - экосистема на континенте Евразия и планете Земля.. итд., это не про Фетисова, но главное их выучить.
не, вы себе представляете, когда Фетисов об этом вещает ? а чего об этом Грета Тумберг думает ? Дурдом. )
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Ваше общее богатство? Кто бы сомневался.
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Ответ Melnikov1968
Человек без специального образования занимается вопросами экологии и природопользования. Что ты в этом понимаешь? Вспомнилась фраза из фильма "Старики-разбойники" : "Ну вот, побудь следователем. Лучшего у меня пока нет".
Он же защитником был. Такая логика видимо.
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Популизм для гойев он такой
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Надо не вопросами "вырубки лесов" заниматься, а их сохранением.
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