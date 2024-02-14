СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода с Гальченюком в матче с «Ладой». Форвард внесен в список травмированных («Матч ТВ»)

Теги Лада СКА травмы судьи КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Трой Джозефс Хоккей

СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода матча с «Ладой».

Как сообщает «Матч ТВ», клуб из Санкт-Петербурга попросил Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ обратить внимание на два эпизода игры.

На второй минуте матча нападающий «Лады» Трой Джозефс ударил в голову форварду СКА Алексу Гальченюку. Удаления по ходу игры не последовало.

Кроме того, на 22-й минуте защитник «Лады» Владислав Семин встретил в корпус Гальченюка. Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку. Гальченюк после этого не вернулся на лед и не доиграл матч.

По данным телеканала, Гальченюк попал в список травмированных СКА. Сроки его возвращения пока не определены. Характер повреждения нападающего не сообщается, но это «травма верхней части тела».

В этом сезоне Гальченюк набрал 42 (16+26) очка в 59 матчах. 

Ротенберг про хит на Гальченюке: «В НХЛ дают две игры – сразу, #####, без разговоров. Надо убрать грязь из хоккея. Крепкий парень, держит удар, мы это видели»

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34 комментария
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Болельщикам Питера самим не стыдно за эти слезы после каждой игры. Пусть в женский хоккей идут, неженки
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Ромке в хоккее не место!
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Позорники
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Йозе Марино превращает хоккей в фигурку. 🤦‍♂️
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А ветераны письмо написали?
+20
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Ответ Игорь Новиков
А ветераны письмо написали?
Во главе с черкашом
+14
-1
+13
Экстренное заседание КХЛ приняло решение что главой СДК и всего судейство корпуса назначить Р.Ротенберга для тщательного анализа всех удалений против СКА.ахахахах
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самим то не стыдно а?
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Странно еще, что не СКР попросил.
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СКА надо работать на опережение - ещё до матча звать СДК, писать письма и вызывать полицию на предмет предотвращения покушения на убийство...
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Со СКА что-то не так, тренера надо менять срочно судьи уже боятся судить матчи с их участием позорники.
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В питере -ныть!)
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Ветераны видимо принимают свои таблетки от деменции, поэтому ещё не среагировали
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Это просто начинают давить на судейский корпус в преддверии плей-офф... Что-бы потом эту команду за уши дотащили до Кубка!!!!
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+3
Не припомню за более чем полвека чтобы хоть один клуб так вел себя , чтобы так насиловал судейский комитет, чтобы вообще кто-то разводил такую муть в хоккее, с полным отсутствием уважения к соперникам, коллегам . Какое одно сплошное тягучее позорище . Я уверен , что Зубову , Лещеву , Корешкову , Шафранову по гравии на высоком уровне просто страшно стыдно за все .
+3
0
+3
После каждого тура уже пишут и йозе постоянно отпускает оскорбительные комментарии в адрес судей. Сколько ещё будет продолжаться это давление на судейский корпус?
Сделали из хоккея балет.
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Даешь "лигу имени Никиты Филатова!!!"))))
+1
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+1
Жаль, что наш травму получил, но это хоккей. Зачем там жаловаться...
+1
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+1
Бедный Шурик. Скоро он, с таким к себе отношением, обратно в штаты сбежит. Или забухает с горя. Интересно. Если он в америке, когда его копы синим приняли, орал "рашн мафия", что он будет тут орать, если его менты загребут? Ай эм э гэнста? 🤣
+2
-1
+1
Обнаглевшие в край
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
СКА надо работать на опережение - ещё до матча звать СДК, писать письма и вызывать полицию на предмет предотвращения покушения на убийство...
Ага и сажать за мыслепреступление. Даже за мысль играть со ска по правилам и тем более, за мысль о победе!
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Ответ Angryslon
Бедный Шурик. Скоро он, с таким к себе отношением, обратно в штаты сбежит. Или забухает с горя. Интересно. Если он в америке, когда его копы синим приняли, орал "рашн мафия", что он будет тут орать, если его менты загребут? Ай эм э гэнста? 🤣
Зря иронизируешь. Чел сейчас с травмой. Я тебе так скажу: не вижу позитива в этих всех жалобах. Ничего они не принесут положительного. Один вред.
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Трус не играет в хоккей, если не устраивает мужской контактный вид спорта, тогда заявку подавайте на выступление в чемпионате России по фигурному катанию.
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Канадец ушатал американца.. Где это видано. Какой кошмар, какой скандал! 🤣
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Да. возможно отстранение судей
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Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!
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Ответ Вечно в бане
Странно еще, что не СКР попросил.
Уже на контроле у Бастрыкина
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Ответ Йохан Чпохан
Ага и сажать за мыслепреступление. Даже за мысль играть со ска по правилам и тем более, за мысль о победе!
Йохан Чпохан Чуш Пан - твое полное ФИО
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Ответ Йохан Чпохан
Ага и сажать за мыслепреступление. Даже за мысль играть со ска по правилам и тем более, за мысль о победе!
Тараканы в твоей голове. Огромные! 🤣
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Ответ Verhovn
Тараканы в твоей голове. Огромные! 🤣
Давай будем объективны: СКА не идеален. Остался не раз в регулярке. О каких поддержках может идти речь... Абсурд. Давай без теорий заговоров😄
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