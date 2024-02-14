СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода с Гальченюком в матче с «Ладой». Форвард внесен в список травмированных («Матч ТВ»)

СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода матча с «Ладой».

Как сообщает «Матч ТВ», клуб из Санкт-Петербурга попросил Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ обратить внимание на два эпизода игры.

На второй минуте матча нападающий «Лады» Трой Джозефс ударил в голову форварду СКА Алексу Гальченюку. Удаления по ходу игры не последовало.

Кроме того, на 22-й минуте защитник «Лады» Владислав Семин встретил в корпус Гальченюка. Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку. Гальченюк после этого не вернулся на лед и не доиграл матч.

По данным телеканала, Гальченюк попал в список травмированных СКА. Сроки его возвращения пока не определены. Характер повреждения нападающего не сообщается, но это «травма верхней части тела».

В этом сезоне Гальченюк набрал 42 (16+26) очка в 59 матчах.

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