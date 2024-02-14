Ротенберг о «СКА-Арене»: «Лучше, чем в Монреале – я там был. У СКА плюс 10-12 тысяч новых болельщиков. Можем доказать, что мы лучшая страна в мире, что у нас самый интересный хоккей в мире»

Теги СКА Монреаль НХЛ КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что у СКА появилось 10-12 тысяч новых болельщиков.

СКА победил «Ладу» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Второй матч на «СКА-Арене» и снова больше 20 тысяч зрителей. Насколько атмосфера отличается от Ледового, когда приходило по 12 тысяч?

– Вы прекрасно понимаете, что это мечта каждого игрока, каждого болельщика, каждого человека, который любит спорт, – присутствовать на матчах, где больше 20 тысяч болельщиков. Это уникально, не передать эмоции.

Приглашаю всех болельщиков, всех, кто может приехать, на следующий матч с «Салаватом». Будет серьезная игра с сильным соперником.

Хочу, чтобы каждый лично посетил «СКА Арену» и прочувствовал эти эмоции. Они непередаваемые. Нужно приехать сюда и почувствовать эту энергетику.

В свое время я сам присутствовал в Монреале на играх «Канадиенс», испытал непередаваемые ощущения, уникальное чувство, которое у меня осталось с того времени. Горжусь тем, что сейчас у нас в Санкт-Петербурге я испытываю еще более сильные ощущения.

Каждый игрок, каждый журналист, каждый человек, который пришел на арену сегодня, испытал эти непередаваемые ощущения. Это дорогого стоит.

Мы можем делом доказать всем, что мы лучшая страна в мире, что у нас самый интересный хоккей в мире. Люди любят наших хоккеистов.

Вы прекрасно помните, как в советское время, в 1987-88 году, когда я был еще маленьким мальчиком, все смотрели хоккей по телевизору. Это была культура боления. Каждый человек знал каждого хоккеиста. Мы приходим к этому шаг за шагом.

Благодаря нашим партнерам, благодаря строителям, благодаря ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру это стало возможно в Санкт-Петербурге.

Не надо никуда лететь. У нас лучше, чем в Монреале – это лично мое мнение, я там был. Там уже старый дворец, а у нас – новый. Есть, конечно, всякие детали – будем вместе их оттачивать.

И с точки зрения вовлечения болельщиков. Вы говорите, что в Ледовом было 12 тысяч, но это были люди, которые ходили на каждый матч.

Сейчас у нас плюс 10-12 тысяч новых болельщиков. Они пока не прочувствовали как болеть, как поддерживать команду.

Это огромная работа, но мы находимся на правильном пути – уже сейчас все болеют здорово. Но нет предела совершенству. Вместе мы будем побеждать. Вместе все возможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

36 комментариев
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Вот эти постоянный разговоры Ромки, что у него лучше, а у других (в песочнице хуже), выглядит как травма из детства, где он всё время перед папкой оправдывался, а он, родитель, его гнобил, и называл чмоней. Других объяснений не вижу.
+39
-2
+37
Разница с Монреалем громадная

Полный дворец на любом матче Канадиенс соберёт за раз столько денег, сколько не соберёт придворный ска с бесплатными билетами за весь сезон
+15
-2
+13
Сказочный...этот Ромка)))
+6
0
+6
Вот с этим сараем железобетонным для показухи, который никогда не окупится и никого им не удивить, потому что таких могут настроить в любой стране. Лучших не по нему определяют.
+6
-1
+5
Ответ R Air
Вот эти постоянный разговоры Ромки, что у него лучше, а у других (в песочнице хуже), выглядит как травма из детства, где он всё время перед папкой оправдывался, а он, родитель, его гнобил, и называл чмоней. Других объяснений не вижу.
Это албанцы виноваты во всем((
+5
0
+5
Расскажите там ему что в Чикаго по 22 тыщи спокойно собирается. Пускай успокоится.
+6
-2
+4
Ответ Всё знаю
А теперь представьте , что будет , если йозе Марино выиграет кубок ))) Назовет себя прародителем хоккея )
Если он выиграет Кубок это будет худший день российского хоккея, ну и гибель его тоже, потому что такое не должно выигрывать, такое должно на рынке горланить
+2
0
+2
Когда введут фан айди для хоккейных матчей? Или это другое?
+2
0
+2
Ответ Всё знаю
Это албанцы виноваты во всем((
Финские шептары
+2
0
+2
У Иозе совсем конечно крыша поехала)
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
О как))) Местный и который понимает весь этот цирк) Уважение. Есть у меня знакомый сбг, который так же мыслит про зенит) Вот хочу в гости заехать к нему, познакомиться лично)
Для меня Зенит давно умер, в эпоху без Европы не вижу смысла в бразах. А когда-то вираж пел в цветах Зенита нет чёрного...
+1
0
+1
Ответ Alexey Catalonsky
Финские шептары
Все плохое от них !
+1
0
+1
"Закусывать надо" (с) ИВМП
+1
0
+1
А теперь представьте , что будет , если йозе Марино выиграет кубок )))
Назовет себя прародителем хоккея )
+1
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Ответ hett
Как же он крут, надеюсь с, что каждый матч будет рекорд, и концу года будет миллион человек на стадионе 🤗
Миллион человек на одном матче🤭
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Ответ Кирилл Дубасов
Для меня Зенит давно умер, в эпоху без Европы не вижу смысла в бразах. А когда-то вираж пел в цветах Зенита нет чёрного...
Лайк.
Но есть двойка, есть гандбол, баскетбол)
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Когда же этот понос иссякнет ?
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Ответ Кирилл Дубасов
Сегодня они всё всем доказали. Я из Питера и надеюсь что они вылетят в первом раунде) я болел за СКА, но при таком самодуре - болеть не хочется, жду когда покинет команду. Надеюсь как в игре престолов найдется свой Джейми Ланнистер, который вонзит в спину своему королю, читай царю Иосифу Маринелли
О как)))
Местный и который понимает весь этот цирк)
Уважение.
Есть у меня знакомый сбг, который так же мыслит про зенит)
Вот хочу в гости заехать к нему, познакомиться лично)
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Ответ Всё знаю
ну состав и тренерский штаб вполне позволяет взять кубок) А так с тобой согласен полностью)
Сегодня они всё всем доказали. Я из Питера и надеюсь что они вылетят в первом раунде) я болел за СКА, но при таком самодуре - болеть не хочется, жду когда покинет команду. Надеюсь как в игре престолов найдется свой Джейми Ланнистер, который вонзит в спину своему королю, читай царю Иосифу Маринелли
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0
Ответ Кирилл Дубасов
Если он выиграет Кубок это будет худший день российского хоккея, ну и гибель его тоже, потому что такое не должно выигрывать, такое должно на рынке горланить
ну состав и тренерский штаб вполне позволяет взять кубок)
А так с тобой согласен полностью)
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По трансляции казалось, что эта 20-тысячная арена абсолютно мертвая
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Ответ Всё знаю
А теперь представьте , что будет , если йозе Марино выиграет кубок ))) Назовет себя прародителем хоккея )
а если повезет, то и прародительницей!
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Ответ Ковид 07.10.52
Вот с этим сараем железобетонным для показухи, который никогда не окупится и никого им не удивить, потому что таких могут настроить в любой стране. Лучших не по нему определяют.
Ещё и расположен дико неудобно
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Ответ Wiley Fox
Разница с Монреалем громадная Полный дворец на любом матче Канадиенс соберёт за раз столько денег, сколько не соберёт придворный ска с бесплатными билетами за весь сезон
Важное замечание 😂🙈
Там самый дешевый билет будет стоить как место в вип-ложе на СКА-Арене
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"Можем доказать что у нас самый интересный хоккей в мире" - Йося, ты сегодня все доказал своим скучным хоккеем где выиграл только за счет того что Лада забила в свои. Надеюсь в первом раунде тебя выкинут Минск или ЦСКА, конечно лучше ЦСКА, чтобы помощнее прибило
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Ответ R Air
Вот эти постоянный разговоры Ромки, что у него лучше, а у других (в песочнице хуже), выглядит как травма из детства, где он всё время перед папкой оправдывался, а он, родитель, его гнобил, и называл чмоней. Других объяснений не вижу.
я вам больше скажу - любое стремление к публичным достижениям, вполне себе признак нарциссической травмы и мы в целом живем в глубоко травмированном обществе, нацеленном на её усугубление, в коммерческих целях, ведь проще всего предложить решение в виде покупок
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😂🤣🙃
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Как ты захарил тут всех
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И самый лучший долбач в мире
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Да кто же туда ходит?! Зеваки? Ну вряд ли болелы ска. Этот персонаж собой не всех еще распугал?
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