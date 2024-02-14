Ротенберг о «СКА-Арене»: «Лучше, чем в Монреале – я там был. У СКА плюс 10-12 тысяч новых болельщиков. Можем доказать, что мы лучшая страна в мире, что у нас самый интересный хоккей в мире»

Роман Ротенберг заявил, что у СКА появилось 10-12 тысяч новых болельщиков.

СКА победил «Ладу» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Второй матч на «СКА-Арене» и снова больше 20 тысяч зрителей. Насколько атмосфера отличается от Ледового, когда приходило по 12 тысяч?

– Вы прекрасно понимаете, что это мечта каждого игрока, каждого болельщика, каждого человека, который любит спорт, – присутствовать на матчах, где больше 20 тысяч болельщиков. Это уникально, не передать эмоции.

Приглашаю всех болельщиков, всех, кто может приехать, на следующий матч с «Салаватом». Будет серьезная игра с сильным соперником.

Хочу, чтобы каждый лично посетил «СКА Арену» и прочувствовал эти эмоции. Они непередаваемые. Нужно приехать сюда и почувствовать эту энергетику.

В свое время я сам присутствовал в Монреале на играх «Канадиенс», испытал непередаваемые ощущения, уникальное чувство, которое у меня осталось с того времени. Горжусь тем, что сейчас у нас в Санкт-Петербурге я испытываю еще более сильные ощущения.

Каждый игрок, каждый журналист, каждый человек, который пришел на арену сегодня, испытал эти непередаваемые ощущения. Это дорогого стоит.

Мы можем делом доказать всем, что мы лучшая страна в мире, что у нас самый интересный хоккей в мире. Люди любят наших хоккеистов.

Вы прекрасно помните, как в советское время, в 1987-88 году, когда я был еще маленьким мальчиком, все смотрели хоккей по телевизору. Это была культура боления. Каждый человек знал каждого хоккеиста. Мы приходим к этому шаг за шагом.

Благодаря нашим партнерам, благодаря строителям, благодаря ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру это стало возможно в Санкт-Петербурге.

Не надо никуда лететь. У нас лучше, чем в Монреале – это лично мое мнение, я там был. Там уже старый дворец, а у нас – новый. Есть, конечно, всякие детали – будем вместе их оттачивать.

И с точки зрения вовлечения болельщиков. Вы говорите, что в Ледовом было 12 тысяч, но это были люди, которые ходили на каждый матч.

Сейчас у нас плюс 10-12 тысяч новых болельщиков. Они пока не прочувствовали как болеть, как поддерживать команду.

Это огромная работа, но мы находимся на правильном пути – уже сейчас все болеют здорово. Но нет предела совершенству. Вместе мы будем побеждать. Вместе все возможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.