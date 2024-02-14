Ротенберг о хоккее: «Он традиционно был «номером один» внутри нашей культуры. Мы конкурируем еще и с театром, кино, не только с футболом и другими видами спорта»

Теги СКА болельщики премьер-лига Россия КХЛ Единая лига ВТБ Роман Ротенберг кино Хоккей

Роман Ротенберг высказался о популярности хоккея в России.

11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Считаете хоккей самым популярным видом спорта в России? Или, если футбол преобладает, что нужно делать, чтобы хоккей его обошел?

– Мы конкурируем не только с другими видами спорта. Еще с театром, с посещением кинотеатров. У каждого есть определенный бюджет, и человек выбирает – пойти ему в театр, в кино, на хоккей, на футбол, на баскетбол или на гандбол.

Жизнь покажет, но внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически.

Здорово, что футбол развивается. Что каждый вид спорта развивается. Это хорошая, здоровая конкуренция между всеми. А конкуренция – двигатель прогресса. Время покажет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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40 комментариев
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"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически"

Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
+88
-2
+86
А конкурировать с ресторанами, продуктовыми магазинами, автозаправочными станциями, квитанциями об оплате ЖКХ? Ну, чтобы человек выбирал :)
+47
-2
+45
Как бы то ни было футбол большое шоу, не ограниченное игрой на поле...
+23
-2
+21
Гандбол конечно.
+17
0
+17
Из-за этого самовлюблëнного трепача СКА стал терять свою популярность даже в Питере. Хотя адекватный болельщик никогда не будет судить о клубе по его безбашенному руководителю.
+14
-1
+13
Ответ vzi
А в чем это еще шоу?
Хотя бы в постоянных разборках и разборах около футбольной жизни на спортру со стороны экспертов и нас, ради чего мы здесь))))
Один царь шоумен чего стоит...
+10
0
+10
У каждого есть бюджет, человек выбирает – пойти на хоккей, футбол, баскетбол или гандбол - Ротенберг рассказывает о том, что ему папа предложил в 17 лет? И Бюджеты озвучил?
+9
-1
+8
у финнов-да, у британцев футбол популярнее.
+9
-1
+8
Про конкуренцию уж промолчал бы лицемер из клики одного городка, которая монополизировала все.
+7
-1
+6
Ответ Aleksey Yashin
"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически" Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
А знаменитая дуэль Пересвета с Челубеем в серии буллитов стала прообразом дуэли Бобровского с Оши
+5
0
+5
Ответ Aleksey Yashin
"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически" Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
ну вот же! смешно.
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически" Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
гениально)
+3
0
+3
Ответ Сергей
А с цирком, чё, не конкурируешь?
Цирк как его увидел, а потом и почитал, сразу сдался.
+4
-1
+3
А Путин популярнее хоккея, или наоборот?
+4
-1
+3
Ответ Сергей
А с цирком, чё, не конкурируешь?
Цирк не конкурент. Кто Ротенберга послушал, в цирке не смеется.
+2
0
+2
В еврейской или финской?
+3
-1
+2
Ответ Aleksey Yashin
"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически" Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
А при Иване Грозном , нарушившего правила игрока, сажали на клюшку
+3
-1
+2
Ответ anton.zaiats
Ковид в жопе болит?
А вы из попы с ковидом ?
+1
0
+1
Рома.....ну молчи уже))) хватит смешить народ
+2
-1
+1
Бред. Этой зимой у себя в районе ни разу не видел хоккейных заруб на коробках, хотя их достаточно и их заливают. Летом же кто-то постоянго играет в футбол/баскетбол.
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически" Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
А сборная Александра Невского выиграла в 1242 г. матч на Чудском озере у сборной Германии)
+1
0
+1
А с цирком, чё, не конкурируешь?
+2
-1
+1
Ответ vzi
Уверяю тебя, на хоккейной ветке этого тоже хватает. Там свои фрики типа Кожевникова, Плющева и тд. Но в целом футбол, конечно, популярнее. Однако, если говорить именно о России, то в плане “российский футбол vs мировой футбол” и “российский хоккей vs мировой хоккей” хоккей значительно в плюсе.
Какой "Мировой хоккей"? Там 3 страны про него только слышало. 90% стран даже не знают, что такой вид спорта вообще существует.
+1
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+1
Ответ гилберт
Гандбол конечно.
Он да, гандбол
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
А вы из попы с ковидом ?
Я с головой дружу в отличие от ...
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Ответ Aleksey Yashin
"Внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически" Совершенно верно. Даже Петр I разрешал не рубить бороды хоккеистам когда начинались игры плей-офф
А как Александр Невский отвозил немцев на Чудском озере?
Не зря же Ледовое побоище, что-то не припомню футбольного побоища
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Ответ anton.zaiats
Я с головой дружу в отличие от ...
По хамскому комментарию этого не скажешь, ни один из не друживших с головой никогда этого не признает, у них все вокруг не дружат, да?
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Ответ vzi
Уверяю тебя, на хоккейной ветке этого тоже хватает. Там свои фрики типа Кожевникова, Плющева и тд. Но в целом футбол, конечно, популярнее. Однако, если говорить именно о России, то в плане “российский футбол vs мировой футбол” и “российский хоккей vs мировой хоккей” хоккей значительно в плюсе.
В России хоккейные болельщики тратят гораздо больше денег на билеты, чем футбольные. В разы больше билетную прибыль дают.
В РПЛ за сезон стадионы посещают более 2 млн. болельщиков, в хоккей - в три раза больше, больше 7 млн.
В России болельщики рублем за хоккей голосуют )

Билеты на хоккей стоят дороже в два и более раз.
То есть хоккеисты-то реально больше футболистов зарабатывают и не несут такую нагрузку на бюджеты, как футболисты.
Игроков не покупают как в футболе за бюджетные деньги.

Так что в России хоккей смотрится более здоровым организмом по сравнению с футболом.
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Ответ Миндовг
Какой "Мировой хоккей"? Там 3 страны про него только слышало. 90% стран даже не знают, что такой вид спорта вообще существует.
Я написал: если говорить именно о России. Читай внимательно.

То, что в Африке не знают хоккей, но знают Месси/Роналду, я в курсе. Но мне на это как-то по фиг.
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Ответ vzi
А в чем это еще шоу?
в высерах ротенбергов
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