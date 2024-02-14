Ротенберг о хоккее: «Он традиционно был «номером один» внутри нашей культуры. Мы конкурируем еще и с театром, кино, не только с футболом и другими видами спорта»

Роман Ротенберг высказался о популярности хоккея в России.

11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Считаете хоккей самым популярным видом спорта в России? Или, если футбол преобладает, что нужно делать, чтобы хоккей его обошел?

– Мы конкурируем не только с другими видами спорта. Еще с театром, с посещением кинотеатров. У каждого есть определенный бюджет, и человек выбирает – пойти ему в театр, в кино, на хоккей, на футбол, на баскетбол или на гандбол.

Жизнь покажет, но внутри нашей культуры хоккей традиционно был «номером один». Так сложилось исторически.

Здорово, что футбол развивается. Что каждый вид спорта развивается. Это хорошая, здоровая конкуренция между всеми. А конкуренция – двигатель прогресса. Время покажет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.