Ротенберг про хит на Гальченюке: «В НХЛ дают две игры – сразу, #####, без разговоров. Надо убрать грязь из хоккея. Крепкий парень, держит удар, мы это видели»

Теги СКА видео НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Владислав Семин брань контент Хоккей

Роман Ротенберг оценил силовой прием против Алекса Гальченюка.

СКА победил «Ладу» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В начале второго периода защитник тольяттинской команды Владислав Семин встретил форварда питерцев Алекса Гальченюка силовым приемом в зоне «Лады». Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку. Гальченюк после этого не вернулся на лед и не доиграл матч.

– Есть ли какая-то информация по Алексу Гальченюку?

– К сожалению, удар в голову. Надо такие моменты исключить.

Вот в НХЛ [за] такие вещи дают сразу две игры... Это сразу, ##### (блин), без разговоров. Поэтому надо исключить такие моменты, убрать грязь из хоккея.

Алексу желаем здоровья. Он «поплыл», получил удар в голову.

Но надеемся, что все будет хорошо. Он крепкий парень, держит удар, мы это видели, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

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55 комментариев
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Чистейший хит, хоккей мужская игра. в НХЛ даже удаления бы не дали. Роме надо смотреть фигурное катание, где катается его любимая Загитова и не лезть в мужской спорт. Роман, давайте ко мне на кухню готовить бешбармак, оставьте тренерскую работу мужчинам.
+83
-4
+79
Его кстати когда показывают в трансляции у него там это ’б***ь" через слово из уст. Что довольно странно, жил в Финляндии и Лондоне, изначально вообще из высшего менеджмента человек, а язык как у быдлана из питерской подворотни.
+38
0
+38
Ответ Мадина Уйгурова
Его кстати когда показывают в трансляции у него там это ’б***ь" через слово из уст. Что довольно странно, жил в Финляндии и Лондоне, изначально вообще из высшего менеджмента человек, а язык как у быдлана из питерской подворотни.
Наверное, албанцы научили, когда разували)
+21
0
+21
Чистейший хит! Товарищ Ротенберг видимо НХЛ перепутал с Ночной Хоккейной Лигой
+20
0
+20
Это не было бы нарушением в НХЛ.
+17
-2
+15
Папа, папа, уже третий раз убивают, Ладу в ВХЛ назад, проплакал Йозе по телефону)
+14
-1
+13
Ответ Мадина Уйгурова
Чистейший хит, хоккей мужская игра. в НХЛ даже удаления бы не дали. Роме надо смотреть фигурное катание, где катается его любимая Загитова и не лезть в мужской спорт. Роман, давайте ко мне на кухню готовить бешбармак, оставьте тренерскую работу мужчинам.
Мне кажется, в из семье более традиционным должно быть блюдо форшмак
+11
-1
+10
Ожидаемые сопли от великого
+7
0
+7
Что-то, А. Овечкин после его хита против Ягра, даже не был наказан. Наоборот этот хит включили в число одних из лучших моментов турнира - не помню только что это был за турнир. По-моему , чемпилнат мира. Хотя.....может у них там другой хоккей ....не балетный. И СКА там нет....
+8
-1
+7
Ну тут и 2 нету.
+6
-1
+5
как же их противно слушать , одно и то же каждый божий день.
+5
0
+5
Ответ Декларация
Что-то, А. Овечкин после его хита против Ягра, даже не был наказан. Наоборот этот хит включили в число одних из лучших моментов турнира - не помню только что это был за турнир. По-моему , чемпилнат мира. Хотя.....может у них там другой хоккей ....не балетный. И СКА там нет....
Легендарный Ванкувер-2010.
+5
-1
+4
Устроили бл*т* балет :)
+2
0
+2
А где грязь то? Гальченюк на скорости въезжает в зону, его жёстко встречают. Голову не выцеливал, коньки в прыжке от льда не отрывал.
+2
0
+2
Роману Борисовичу самому пора бы уже в НХЛ. Нашу лигу он перерос. Пора Куперам и Кэсседи мастер класс показывать
+3
-1
+2
Мы #### круче НХЛ,
Но надо ##### как в НХЛ.
+1
0
+1
над тобой же все орут , ты же 🤡🤡с разумом подростка , которого постоянно обижают...
+1
0
+1
Твой Гальченюк еще под силовой прием Овечкина не попадал #####(блин) , а то Ови его точно расплющил бы как тюбик с зубной пастой .
+1
0
+1
Ответ Egorushka56
Ожидаемые сопли от великого
он точно 800 матчей НХЛ смотрел?
+1
0
+1
Ответ С К
Мне кажется, в из семье более традиционным должно быть блюдо форшмак
В его семье традиционным блюдом должны быть макароны в алюминиевой миске.
+1
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+1
Ответ Сергей Иовлев
Легендарный Ванкувер-2010.
Да. Точно. Спасибо)
+1
0
+1
Ответ Caerly
Это не было бы нарушением в НХЛ.
а в схо? а в пукхл?
+1
0
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Ответ Мадина Уйгурова
Его кстати когда показывают в трансляции у него там это ’б***ь" через слово из уст. Что довольно странно, жил в Финляндии и Лондоне, изначально вообще из высшего менеджмента человек, а язык как у быдлана из питерской подворотни.
почему "как"?
+1
0
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Ответ Мадина Уйгурова
Его кстати когда показывают в трансляции у него там это ’б***ь" через слово из уст. Что довольно странно, жил в Финляндии и Лондоне, изначально вообще из высшего менеджмента человек, а язык как у быдлана из питерской подворотни.
Гены пальцем не раздавишь.
+2
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Ответ tommy_hell_trigger
Наверное, албанцы научили, когда разували)
походу далеко ни один раз разували , что так запомнил это слово, которым теперь козыряет где только можно ...ска 😀😀😏🤡🤡🤡🤦😏
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Иди уже в шахматы играй, задолбал ныть
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Сам же говорит, что на НХЛ не надо ровняться и что у нас свой хоккей. Ром, ну ты чё, забыл?
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Что то пропустил,опять кого то из ска убили?
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Алекс наверное чуть не умер и шрам там на всю жизнь
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Ска делает хит:
- Вот это я называю мужская игра, мужики!
Хит делают против Ска:
-Надо убрать эту грязь!Надо запретить кататься у моего вратаря!Когда ему закрывают обзор, то шайба может попасть в шлем!
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