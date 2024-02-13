Ротенберг про хит на Гальченюке: «В НХЛ дают две игры – сразу, #####, без разговоров. Надо убрать грязь из хоккея. Крепкий парень, держит удар, мы это видели»

Роман Ротенберг оценил силовой прием против Алекса Гальченюка.

СКА победил «Ладу» (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

В начале второго периода защитник тольяттинской команды встретил форварда питерцев силовым приемом в зоне «Лады». Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку. Гальченюк после этого не вернулся на лед и не доиграл матч.

– Есть ли какая-то информация по Алексу Гальченюку?

– К сожалению, удар в голову. Надо такие моменты исключить.

Вот в [за] такие вещи дают сразу две игры... Это сразу, ##### (блин), без разговоров. Поэтому надо исключить такие моменты, убрать грязь из хоккея.

Алексу желаем здоровья. Он «поплыл», получил удар в голову.

Но надеемся, что все будет хорошо. Он крепкий парень, держит удар, мы это видели, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.