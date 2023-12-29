Медведев о «СКА-Арене»: «Принято решение попытаться переехать туда на первый раунд плей-офф. Во время Матча звезд арена показала, что по большинству компонентов готова»

Александр Медведев высказался о возможном переезде СКА на «СКА-Арену» в плей-офф.

В сезоне-2023/24 СКА выступает в Ледовом дворце.

В Санкт-Петербурге ранее открылась «СКА-Арена» вместимостью 21500 зрителей. 9 и 10 декабря там прошел Матч звезд .

– Многие болельщики полагали, что уже в этом сезоне СКА будет выступать на «СКА-Арене». Существует ли до сих пор такой шанс, и почему клуб не может переехать сразу после Нового года?

– Конечно, было бы проще доиграть в Ледовом этот сезон и спокойно готовиться к переезду к следующему сентябрю. Но не попробовать переехать в этом, на мой взгляд, было бы странно. Тем более « » во время упомянутого Матча всех звезд показала, что по большинству компонентов готова к приему команды.

Поэтому принято решение именно попытаться, попробовать переехать туда на первый раунд плей-офф. Но чтобы это произошло, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Ведь по сложности инженерных отдельных элементов «СКА-Арена» чем-то сравнима с «Газпром-Ареной».

Сейчас там пришел новый директор, мы провели ряд встреч и условились, что часом икс для переезда или не переезда в этом сезоне станет 31 января.

Чтобы попробовать осуществить задуманное, нужно провести там хотя бы один матч регулярки. Например, 20 февраля, матч с «Северсталью». Потом две игры на выезде, после чего как раз первый раунд плей-офф. Надеюсь, начало будет домашним, и СКА не займет ниже 4-го места.

Со стороны клуба уже давно занимаются этим проектом, а люди, которые курируют вопрос от «СКА-Арены» сейчас, также профессиональны, ставят цели, а когда есть обоюдное желание достичь результата, можно получить даже невозможный результат.

– Какие обязательные условия нужно выполнить?

– Не хотел бы вдаваться в подробности, да и нет смысла. Мы все же не на строительном симпозиуме. Скажу лишь, что шансы выполнить их есть. У нас есть примерно 30 дней, это большой срок.

Важно, чтобы команда переехала в новый дом, в котором будет комфортно со всех точек зрения. Лед должен быть самым лучшим, и его можно таким сделать, тем более что многие специалисты Ледового уже работают на «СКА-Арене».

Важна и организация движения, чтобы болельщикам было удобно добираться.

– Для болельщиков будут организованы шаттлы?

– Это как один из вариантов, но есть опасения, что шаттлы могут привести к временным затратам – ведь человек должен выйти из метро, пройти к шаттлу, проехать, снова пройти от места высадки. При этом сами шаттлы должны тоже где-то стоять, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Ротенберг о «СКА-Арене»: «В моем понимании – мы играем плей-офф в Ледовом дворце. Здесь все родное, это наше преимущество домашнего льда»