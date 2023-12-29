Медведев о СКА: «Когда все стали бить в колокола, я был уверен, что ситуация наладится. В штабе профессионалы, между ними хорошее взаимодействие, в чем есть заслуга Ротенберга»

Александр Медведев поделился мнением о тренерском штабе СКА.

На данный момент СКА занимает 4-е место в таблице Западной конференции.

– На презентации СКА перед началом сезона вы долго общались с в стороне от всех. Давали советы, как привести клуб к чемпионству?

– Мы давно друг друга знаем, и раз я вернулся в клуб уже в роли председателя совета директоров, то не привык лишь для названия занимать такие позиции. Поэтому это был очень серьезный разговор о том, какие подходы должны применяться для лучшего результата.

И когда в начале сезона что-то не получалось и все стали бить в колокола, я был уверен, зная как команда готовилась и физически, и тактически, что ситуация наладится. Тем более, помимо главного тренера, в его штабе все специалисты очень высокого класса, настоящие профессионалы своего дела, и есть очень хорошее взаимодействие между ними, в чем, безусловно, есть заслуга Романа Борисовича.

Вообще, в этом сезоне будет очень интересная борьба, впервые решили сделать перекрестный плей-офф, раньше против такого формата был аргумент, чтобы в финале Кубка Гагарина не встретились команды из одного региона – мол, это автоматически снизит интерес к решающей серии другой части страны. Но все-таки решились на такой эксперимент, посмотрим, что в итоге получится, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.