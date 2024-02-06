Кравец после 9:5 со СКА: «Вчера с женой целый час отстояли службу и у батюшки попросили благословения на игру. Плюс к молитвам за победу всегда вспоминаю ребят, которые сейчас на Украине»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Политика религия Хоккей

Михаил Кравец рассказал, что помолился перед матчем против СКА (9:5).

– Во все духовное я вообще очень верю. И вчера мы с женой целый час отстояли службу и у батюшки попросили благословения на сегодняшнюю игру, а днем она отнесла список всех игроков. Не знаю, секрет это, не секрет, будут ли меня ругать за это. Но во все это мы верим.

Мне кажется, основное, что есть в русском человеке, – это сердце и душа.

– За что именно вы просили у батюшки? Можно ли молиться за победу?

– Можно молиться и за победу, и за людей. Плюс ко всем этим молитвам – за ребят, за наши победы, за удачу, успех всех команды – я всегда вспоминаю и тех ребят, которые сейчас у нас находятся на Украине. Для них прошу здоровья, выздоровления и победы, – сказал главный тренер «Авангарда».

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61 комментарий
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Емае, ну нормальное же вью было.
К чему это добавил?!?! Играйте в хоккей!
+111
-12
+99
Ответ newyork13
Емае, ну нормальное же вью было. К чему это добавил?!?! Играйте в хоккей!
На Ротенберга наехал же, могут завтра подкинуть визитку Яроша в рюкзак. Вот стелит солому заранее, что православный и что за СВО
+66
-2
+64
Хрень какую-то сказанул. Как-то аж стыдно за него
+75
-13
+62
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А зачем нужно было про Украину вставлять?
Что бы не посадили за унижение сынка сами знаете кого. Он вон какой обидчевый.
+65
-3
+62
а если два тренера накануне матча придут в церкву просить о победе, кому достанется победа?
+53
-2
+51
Ответ mexicantushkan
а если два тренера накануне матча придут в церкву просить о победе, кому достанется победа?
Кто денег больше на свечки оставит, тот и победит
+47
-5
+42
А зачем нужно было про Украину вставлять?
+38
-7
+31
Ответ mexicantushkan
а если два тренера накануне матча придут в церкву просить о победе, кому достанется победа?
Тому, кто много страдал в детстве и с которого албанцы снимали кроссовки
+14
0
+14
жесть перебил Рому его же орудием
сильно😎
+12
-2
+10
У меня экран телефона замироточил
+10
-2
+8
Нормально же общались а тут на
+10
-2
+8
Про последнее можно было бы не упоминать..
+10
-4
+6
Православие головного мозга
+11
-6
+5
Странно, что солнцеликого не упомянул
+8
-4
+4
Ответ Даня Чебыкин
почему? захотел и человек и упомянул. тебя как-то с этого корежит?
Да, корежит
+5
-2
+3
И он тоже за ВСУ? 😜🤣
+5
-2
+3
Ответ Мадина Уйгурова
На Ротенберга наехал же, могут завтра подкинуть визитку Яроша в рюкзак. Вот стелит солому заранее, что православный и что за СВО
Могут и серёжки с радугой найти
+2
0
+2
Ответ Геннадий Туник
И что же,интересно,вспоминается о тех ребятах,которые сейчас на Украине?
в соответствии с линией партии, не иначе
+2
0
+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Комментарий удален модератором
И проверить, не брал ли он билетик на фильм с Зеленским в 2012 году, тем самым финансируя ВСУ.
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И тебе выздоровления
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+2
Смельчаки , уверенно осуждающие Кравеца , посмотрел бы я на вас, будь вы в его положении)
+2
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Скрепно. Убил троих птиц одним камнем.
+1
0
+1
Вот как-то всегда не сомневался, что Кравец - не только очень хороший тренер, но и человек
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Ахахахахахаахахахахахпхапхп, просит Бога, что бы обыграть Ротена
+1
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Ротенберг безбожник получается
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Ответ counsel
Интервью глуповатое. А в чем проблема с тем, что он сказал, что молится за ребят на Украине? Это наши люди, нормально, что он за них молится. Он кого-то оскорбил или плохое что-то сказал?
Это не наши люди😏
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И что же,интересно,вспоминается о тех ребятах,которые сейчас на Украине?
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Ответ александр красноярский
Православный Бог всегда приходит на помощь русским людям а Тора уже не приходит Ротенбергу .
не, это точно невский.
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Без Бога никуда, это понятно. Но политику зачем впихивать?
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ЦЕЛЫЙ час🤦
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