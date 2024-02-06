Кравец после 9:5 со СКА: «Вчера с женой целый час отстояли службу и у батюшки попросили благословения на игру. Плюс к молитвам за победу всегда вспоминаю ребят, которые сейчас на Украине»

Михаил Кравец рассказал, что помолился перед матчем против СКА (9:5).

– Во все духовное я вообще очень верю. И вчера мы с женой целый час отстояли службу и у батюшки попросили благословения на сегодняшнюю игру, а днем она отнесла список всех игроков. Не знаю, секрет это, не секрет, будут ли меня ругать за это. Но во все это мы верим.

Мне кажется, основное, что есть в русском человеке, – это сердце и душа.

– За что именно вы просили у батюшки? Можно ли молиться за победу?

– Можно молиться и за победу, и за людей. Плюс ко всем этим молитвам – за ребят, за наши победы, за удачу, успех всех команды – я всегда вспоминаю и тех ребят, которые сейчас у нас находятся на Украине. Для них прошу здоровья, выздоровления и победы, – сказал главный тренер « ».

СКА пропустил 9 шайб за матч впервые в истории КХЛ