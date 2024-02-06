Кравец о словах Ротенберга про указание «убивать» Толчинского: «Чистая неправда, она оскорбительна и неправильна. «Подерись с этим, убей этого» – в моей голове этого никогда не было»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на критику Романа Ротенберга.

«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры так высказался о силовом приеме Никиты Холодилина на : «Думаю, это указание . Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

– Естественно, мы очень довольны результатом. Рады, что после досадного поражения от «Магнитки» ребята и играли хорошо, и проявили характер. Перед игрой я сказал, что самое важное – это характер, уверенность, командный дух и дисциплина. Все эти моменты ребята исполнили, много бросали, агрессивно играли в атаке.

Хорошая победа, хорошее шоу для всех болельщиков в России. Естественно, мы рады, благодарим наших болельщиков за поддержку и поздравляем всех с победой.

– Роман Борисович [Ротенберг] утверждает, что вы якобы чуть ли не убивать соперников просили. Давайте мы это опровергнем.

– Конечно, мне не очень приятно это обсуждать, потому что заказывать драку, заставлять какого-то игрока: «Подерись с этим, убей этого» – в моей голове этого никогда не было.

Я никогда не терпел подлости, никогда ее не делал, поэтому я не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть люди, с которыми я работал в , и они могут сказать про меня правду. Здесь была чистая неправда, она оскорбительна и неправильна, я считаю. Тем более я тоже главный тренер, и нужно уважать своего соперника, несмотря на то, что ты ему проиграл.

Поэтому, если он так решил, то это его личное мнение. Надеюсь, что те, кто за меня болеют и переживают, переживают за « », знают правду и будут на нашей стороне.

Ситуация игровая, если бы кто-то кого-то «убил», было бы удаление. Удаления не было, был нормальный силовой прием. Поэтому здесь все было корректно и по игре. Я всех своих подопечных учил быть честными, играть душой и сердцем. Если надо драться – деритесь, но чтобы подлости и гадости никогда не было. Потому что из-за этого я сам теряю уважение к игроку, – сказал Кравец.