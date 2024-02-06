Кравец о словах Ротенберга про указание «убивать» Толчинского: «Чистая неправда, она оскорбительна и неправильна. «Подерись с этим, убей этого» – в моей голове этого никогда не было»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на критику Романа Ротенберга.

«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры Роман Ротенберг так высказался о силовом приеме Никиты Холодилина на Сергее Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

– Естественно, мы очень довольны результатом. Рады, что после досадного поражения от «Магнитки» ребята и играли хорошо, и проявили характер. Перед игрой я  сказал, что самое важное – это характер, уверенность, командный дух и дисциплина. Все эти моменты ребята исполнили, много бросали, агрессивно играли в атаке. 

Хорошая победа, хорошее шоу для всех болельщиков в России. Естественно, мы рады, благодарим наших болельщиков за поддержку и поздравляем всех с победой. 

– Роман Борисович [Ротенберг] утверждает, что вы якобы чуть ли не убивать соперников просили. Давайте мы это опровергнем.

– Конечно, мне не очень приятно это обсуждать, потому что заказывать драку, заставлять какого-то игрока: «Подерись с этим, убей этого» – в моей голове этого никогда не было. 

Я никогда не терпел подлости, никогда ее не делал, поэтому я не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть люди, с которыми я работал в СКА, и они могут сказать про меня правду. Здесь была чистая неправда, она оскорбительна и неправильна, я считаю. Тем более я тоже главный тренер, и нужно уважать своего соперника, несмотря на то, что ты ему проиграл.

Поэтому, если он так решил, то это его личное мнение. Надеюсь, что те, кто за меня болеют и переживают, переживают за «Авангард», знают правду и будут на нашей стороне. 

Ситуация игровая, если бы кто-то кого-то «убил», было бы удаление. Удаления не было, был нормальный силовой прием. Поэтому здесь все было корректно и по игре. Я всех своих подопечных учил быть честными, играть душой и сердцем. Если надо драться – деритесь, но чтобы подлости и гадости никогда не было. Потому что из-за этого я сам теряю уважение к игроку, – сказал Кравец. 

87 комментариев
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Не Кравец, а красавец
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Нормально ответил. А Йозе в очередной раз показал, кто он есть
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Поставил мальчика на место...
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Рома конечно посмешищем себя выставил в этой ситуации. Сразу видно, кто здесь мужик, а кто папенькин сынок.
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Кравец и Авангард достойно ответили в этом сезоне Ротенбергу:
победив СКА в обоих матчах , накидав им полную авоську шайб - 14!
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Поставил на место ингерманландского репатрианта
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Ответ опытного взрослого тренера.
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+24
Достойный мужской ответ на поклёв лгуна и прохвоста!
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+21
Ответ Алексей Зуев
Комментарий скрыт
В странном месте у вас голова находится.
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0
+18
Кравец молодец что не опустился до уровня базарной бабы. И так вся страна над Йозе смеётся. Хотя мне искренне жаль людей которые вынуждены терпеть его каждый день, пусть и за очень большие деньги.
+18
-2
+16
Написать заявление надо тоже на ротена за клевету
+16
-1
+15
Ответ Кот под ногами майора
Не Кравец, а красавец
С тестикулами мужик, сопли не жуёт, как Немировски.
+11
0
+11
Рома , чтоб тебе ежами всю жизнь в туалет ходить.
+13
-2
+11
Ответ Алексей Зуев
Комментарий скрыт
глазёнки после пива протри.
+10
0
+10
Да Роман Борисыч наш, как обычно. Ну да, получился жесткий силовой прием, но так оскорблять тренера соперника абсолютно не к месту.

Сами обделались в 3 периоде
+9
0
+9
Ответ erkensamsonov
Комментарий скрыт
А грязь то где??? 100% чистый силовой приём. Нога видать у Толчи неудачно стояла в момент хита...
+8
0
+8
Ротенберг извиниться не желает? А комитет по этике на его высказывания не желает обратить внимание? Заговорился уже тренер всея Руси
+7
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+7
Ответ Кот под ногами майора
Не Кравец, а красавец
красАвец)
+8
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+7
Вот так и в финском дворе у него забирали клюшку, а он к папе бежал. Зато бравады высказывает как будто смотрящим за баней в Хельсинки был.
+8
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+7
Счёт 9:5,что там ещё обсуждать. Ротенберг огреб по полной, все остальное неважно.
+8
-1
+7
Вообще, как бы в прокуратуру надо писать за подобные обвинения.
+6
0
+6
Ответ Tungus85
Рома конечно посмешищем себя выставил в этой ситуации. Сразу видно, кто здесь мужик, а кто папенькин сынок.
Ты что он настоящий пацан даже Албансам кроссовки не отдал.
+5
0
+5
Ответ Алексей Зуев
Комментарий скрыт
Чистый силовой приём, а вот расслаблятся у борта нельзя.
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Омич55
Рома , чтоб тебе ежами всю жизнь в туалет ходить.
против шерсти
+4
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+4
Я/МЫ Кравец
+6
-2
+4
"Надеюсь, что те, кто за меня болеют и переживают... знают правду и будут на нашей стороне"
В настоящей правде уверены. Если колпинский гопник всего лишь "надеется", знает внутри себя, что нечист на душу. Марьямяки не даст соврать
+4
-1
+3
Ответ erkensamsonov
Толчок на борт когда стал считаться чистым силовым? Может пункт из правил назовёшь? Мозг у Холодилина был заряжен неудачно.
Не бывает толчка на борт, когда игрок стоит почти вплотную к борту...
+2
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Ответ александр красноярский
Думаю Ротенберг не свое место занимает , он позорит Санкт Петербург, примеры уже есть в мире когда человек из шоу-бизнеса занимает пост президента .
невский, ты что ли?
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+2
Ответ chelmakkol
Да с третьим периодом всё понятно, тут не к третьему периоду претензия да и разговор не о нём.
Но претензии и разговор появляются после поражений. И вопрос именно в том, что человек не умеет достойно проигрывать.
+2
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+2
Не надо обращать внимание на этого лузера Рому,его игроков всегда убивают,пусть идёт руководить балетом!
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