Овечкин хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015, чтобы получить Honda Accord: «Хотел отдать ее на благотворительность»

Александр Овечкин рассказал, что хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015.

Нападающий « » надеялся стать последним, чтобы получить автомобиль Honda Accord.

«Я пытался стать последним. Пытался сказать об этом капитану. Но я на 100 процентов знал, что не буду последним. Я знал, что они меня подставят. Я хотел эту машину.

У меня есть машины. Мне не нужна была еще одна машина. Я хотел отдать ее на благотворительность», – сказал Александр.

Спустя месяц после звезд и дилерский центр в Северной Вирджинии провели лотерею, призом в которой стала Honda Accord. Вырученные средства были переданы Американской специальной хоккейной ассоциации – благотворительной организации, которая помогает людям с ограниченными возможностями заниматься хоккеем.

«Это была Honda. И было приятно, что Honda все равно пожертвовала машину», – добавил Овечкин.