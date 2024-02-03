Овечкин хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015, чтобы получить Honda Accord: «Хотел отдать ее на благотворительность»

Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Благотворительность Хоккей

Александр Овечкин рассказал, что хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015.

Нападающий «Вашингтона» надеялся стать последним, чтобы получить автомобиль Honda Accord. 

«Я пытался стать последним. Пытался сказать об этом капитану. Но я на 100 процентов знал, что не буду последним. Я знал, что они меня подставят. Я хотел эту машину.

У меня есть машины. Мне не нужна была еще одна машина. Я хотел отдать ее на благотворительность», – сказал Александр.

Спустя месяц после Матча звезд Овечкин и дилерский центр в Северной Вирджинии провели лотерею, призом в которой стала Honda Accord. Вырученные средства были переданы Американской специальной хоккейной ассоциации – благотворительной организации, которая помогает людям с ограниченными возможностями заниматься хоккеем.

«Это была Honda. И было приятно, что Honda все равно пожертвовала машину», – добавил Овечкин. 

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16 комментариев
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А есть название для болезненной тяги к коллекционированию халявных автомобилей? Ну, типа как клептомания, только не в криминальном смысле?
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-7
+24
А что мешает Овечкину приобрести авто для благотворительности на свои кровные?Аккорд в средней комплектации стоит тыс 30$.Овечкин за один матч зарабатывает больше 100к,для него это пыль.
+24
-4
+20
Когда у пересидента открыто просил машину олимпийцев (Мерседес) вроде за ЧМ, то тоже её хотел на благотворительность отдать?
+18
-3
+15
шубский юморист)знаем как ты любишь клянчить машины)
+6
-2
+4
Жмот! Хитропопый любитель благотворительности нахаляву!
+4
0
+4
Ответ e1ther - e1ther
а ты можешь попросить,ровно,ничего)))продолжай)))
давыд, шубский опозорился на домашней олимпиаде и был деклассирован пенсионером Селянне, а потом просил машину(((
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да вродь все отдают - не зарабатывать они на эти праздники приезжают
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да да, отдать на благотворительность :)
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