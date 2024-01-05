Овечкин сообщил «Вашингтону» о желании пропустить Матч звезд НХЛ ради отдыха

Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не планировал выступать на Матче звезд НХЛ.

По сведениям инсайдера Тарика Эль-Башира, нападающий некоторое время назад сообщил «Вашингтону» о том, что предпочитает не ехать на игру, если будет выбран. 38-летний хоккеист хочет отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона.

В текущем чемпионате россиянин провел 36 матчей и набрал 24 (8+16) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

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4 комментария
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Ответ e1ther - e1ther
вам пора за лигой следить,если вас интересует МВЗ,и их участники)с 2018 года,он лишь раз туда поехал,чтобы избежать дисквалификации)
Да я в курсе. Просто то, что он сообщил Вашингтону, ничего не меняет в данном случае: не поедет - получит опять дискву на одну игру. А если болельщики не выберут - не получит.
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-1
+5
Вроде бы летом уже отдохнул, куда ещё?
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+2
Так болельщикам надо сообщать, как Панарин
+2
-2
0
Ответ Serge Vendino
Так болельщикам надо сообщать, как Панарин
вам пора за лигой следить,если вас интересует МВЗ,и их участники)с 2018 года,он лишь раз туда поехал,чтобы избежать дисквалификации)
+3
-3
0
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