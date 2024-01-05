Овечкин сообщил «Вашингтону» о желании пропустить Матч звезд НХЛ ради отдыха

Александр Овечкин не планировал выступать на Матче звезд НХЛ.

По сведениям инсайдера Тарика Эль-Башира, нападающий некоторое время назад сообщил « » о том, что предпочитает не ехать на игру, если будет выбран. 38-летний хоккеист хочет отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона.

В текущем чемпионате россиянин провел 36 матчей и набрал 24 (8+16) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина