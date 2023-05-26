Овечкин подарил Захаряну клюшку с автографом на 20-летие, Тюкавину – джерси с Матча звезд НХЛ

Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ игровая форма стиль Арсен Захарян Константин Тюкавин Хоккей

Александр Овечкин подарил клюшку и хоккейный свитер игрокам ФК «Динамо».

Хоккеист посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» перед воскресным дерби. В 29-м туре Мир РПЛ команда встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.

Капитан «Вашингтона» поздравил Арсена Захаряна с 20-летием, вручив ему клюшку. Константин Тюкавин получил свитер с фамилией Овечкина с Матча звезд НХЛ.

«Саша Овечкин поздравил Заху с днем рождения – подарил именную клюшку с автографом.

Тюка тоже не остался без сюрприза: обещанная джерси от легенды бело-голубых доехала до Кости», – говорится в сообщении «Динамо».

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

 

 

Фото: t.me/fcdynamo/

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9 комментариев

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Фут.Боль
А Шунину подарил хоккейные ворота.
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Wiley Fox
Кио знает, есть вообще армянский хоккеист на уровне мастеров?
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0
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Василий Иванов
Ответ Пинающий Достоинства
Ну конечно, тот же Зак Кэссиан или как его)
Богоссян
+1
0
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upuckuH
Саня дед
0
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БолельщикСоСтажем
Как же они достали с этими Тюка, Заха… фууу
0
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Пинающий Достоинства
Ответ Wiley Fox
Кио знает, есть вообще армянский хоккеист на уровне мастеров?
Ну конечно, тот же Зак Кэссиан или как его)
0
0
0
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Sergei ***
Ответ Wiley Fox
Кио знает, есть вообще армянский хоккеист на уровне мастеров?
Алтыбармакян, и ещё один, фамилия вылетела из головы. В общем есть.
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Mikko
Ответ Wiley Fox
Кио знает, есть вообще армянский хоккеист на уровне мастеров?
За молодежку российскую играл совсем недавно армянин с труднопроизносимой фамилией.
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Mikko
За молодежку российскую играл совсем недавно армянин с труднопроизносимой фамилией.
Алтыбармакян
0
0
0
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