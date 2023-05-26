Овечкин подарил Захаряну клюшку с автографом на 20-летие, Тюкавину – джерси с Матча звезд НХЛ
Александр Овечкин подарил клюшку и хоккейный свитер игрокам ФК «Динамо».
Хоккеист посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» перед воскресным дерби. В 29-м туре Мир РПЛ команда встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.
Капитан «Вашингтона» поздравил Арсена Захаряна с 20-летием, вручив ему клюшку. Константин Тюкавин получил свитер с фамилией Овечкина с Матча звезд НХЛ.
«Саша Овечкин поздравил Заху с днем рождения – подарил именную клюшку с автографом.
Тюка тоже не остался без сюрприза: обещанная джерси от легенды бело-голубых доехала до Кости», – говорится в сообщении «Динамо».
Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.
В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
Фото: t.me/fcdynamo/
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