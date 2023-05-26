Овечкин подарил Захаряну клюшку с автографом на 20-летие, Тюкавину – джерси с Матча звезд НХЛ

Александр Овечкин подарил клюшку и хоккейный свитер игрокам ФК «Динамо».

Хоккеист посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» перед воскресным дерби. В 29-м туре Мир команда встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.

Капитан «Вашингтона» поздравил с 20-летием, вручив ему клюшку. получил свитер с фамилией Овечкина с звезд .

«Саша Овечкин поздравил Заху с днем рождения – подарил именную клюшку с автографом.

Тюка тоже не остался без сюрприза: обещанная джерси от легенды бело-голубых доехала до Кости», – говорится в сообщении «Динамо».

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между « » и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

Фото: t.me/fcdynamo/

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте