Пастрняк удалил фото с Овечкиным из-за критики болельщиков (iDNES.cz)

Теги болельщики Бостон Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Давид Пастрняк Политика соцсети Хоккей

Давид Пастрняк удалил фото с Александром Овечкиным после критики от чешских болельщиков.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Ранее нападающий «Бостона» опубликовал в соцсети фото, сделанные во время Матча звезд НХЛ.

На одной из фотографий Пастрняк был с капитаном «Вашингтона». Подписчики осудили хоккеиста за публикацию.

«Осознаете ли вы, что происходит вокруг вас? Вы следите за тем, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» – приводит комментарий болельщика iDNES.cz.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»

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41 комментарий

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Melnikov1968
Думаю, что Пастрняку позвонили из федерации хоккея Чехии, по настоянию дикого Гашека. Уверен, что заказная хрень. Дэвид нормальный мужик,в дешевых провокациях не замечен.
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Andreir888
Трусоват парень в плане потакания общественному мнению, хотя игрок отменный!
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Rodgeras
Дебилы, ятЪ!!!
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Hola Hola
Ответ Alex1104
Гашекизм заразен.
Гашек - популист, рвущийся в политику. Так что он лишь проекция чешских настроений. Думаете, стал бы он нести эту чушь, если бы такая точка зрения не была популярна в его стране?
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Вадим Сидоров
Ответ eltempo87
Там в стране к власти прихощит сумасшедший генерал русофоб , как будто из комиксов, че вы отних хотите
А зачем тебе его любовь?
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Verhovn
Ответ Кеша
Ну и дурак . Настанет время и будешь стыдиться за свой поступок . А Овечкину на тебя просто плевать!
Ему там шепнули в левое ухо, что, дескать, рискуешь чувак карьерой. Отрекись! Ну и вот так. Ну и ладно)
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maksipol
Ответ eltempo87
Там в стране к власти прихощит сумасшедший генерал русофоб , как будто из комиксов, че вы отних хотите
А почему к власти приходит, А не чешский народ выбрал?
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maksipol
Ответ Verhovn
Зоран Миланович, президент Хорватии такого же мнения. Он тут недавно заявил: Кто воюет с Россией? Хорватия не воюет. Но, если у вас получится лучше, чем 80 лет назад - удачи🤣
Слишком похоже на враньё)))
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Кеша
Ну и дурак . Настанет время и будешь стыдиться за свой поступок . А Овечкину на тебя просто плевать!
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Сергей Галынский
Синдром Гашека
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Russ Ivan
Белочехи нормально так у нас позверствовали в Гражданскую, а потом мощно Гитлеру помогали своей промышленностью, чешские подразделения вермахта тоже отличились своей жестокостью, это у них такая родовая травма...
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Verhovn
Ответ Шлёма Презерман
ни разу не славяне венгры больше братушки, чем чехи, поляки и болгары.
Зоран Миланович, президент Хорватии такого же мнения. Он тут недавно заявил: Кто воюет с Россией? Хорватия не воюет. Но, если у вас получится лучше, чем 80 лет назад - удачи🤣
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D-eisler@yandex.ru
Ответ eltempo87
Там в стране к власти прихощит сумасшедший генерал русофоб , как будто из комиксов, че вы отних хотите
спортс удалил мой коммент. ладно. напишу опять.
ЭТО ВРАНЬЁ!!!! НЕТ РУСОФОБИИ В ЕВРОПИ! ЭТО ТЕБЕ ПРОПАГАНДИСТЫ НАВЕШАЛИ ЛАПШУ А ТЫ ТУТ ТЕПЕРЬ ГОНИШЬ
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Жучил Впопеску
Пусть возьмет мастер класс у Проворова, как не прогибаться под мнение непонятных людей, ну или просто отрастит яйки
+6
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GLW
Ответ eltempo87
Там в стране к власти прихощит сумасшедший генерал русофоб , как будто из комиксов, че вы отних хотите
да, это тяжело, лучше были бы мямли вроде макрона и шольца
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Шлёма Презерман
ни разу не славяне венгры больше братушки, чем чехи, поляки и болгары.
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Варлампий Варлампий
Здравое решение, Пасти, здравое решение
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bars1998
это уже клиника, всё из за отсутствия критического мышления у людей ...
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Serge Vendino
Чехи какие-то отбитые даже по европейским меркам. Походу в душе они прибалты.
так можно и про большую часть Восточной Европы сказать
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Verhovn
О боже, дай им немного разума.
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mario_galloni
Русофобия как она есть
+5
-2
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fil_spb
Тут кто-то задавался вопросом, а "простой то народ" поддерживает отбитого Гашека. Ну вот вам ответ. Слились в едином порыве.
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Den_94
«Осознаете ли вы, что происходит вокруг вас? Вы следите за тем, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!»
Вокруг него вроде Матч Звёзд, где Овечкин олицетворяет Вашингтон и гонку за рекордом Великого. Если кто-то видит в этом не хоккей, то его мнение должно значить чуть меньше чем ничего.
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*MVP*
все верно. Овечкин поддерживал Путина и делает это сейчас.
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Александр Чекин
Вы не понимаете это другое, надо говорить здесь плохо а там хорошо))) приедешь туда и тебя сделают сразу начальником, а какой нибудь Джонс будет полы за тобой мыть
+2
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