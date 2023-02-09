Пастрняк удалил фото с Овечкиным из-за критики болельщиков (iDNES.cz)
Давид Пастрняк удалил фото с Александром Овечкиным после критики от чешских болельщиков.
Об этом сообщает iDNES.cz.
Ранее нападающий «Бостона» опубликовал в соцсети фото, сделанные во время Матча звезд НХЛ.
На одной из фотографий Пастрняк был с капитаном «Вашингтона». Подписчики осудили хоккеиста за публикацию.
«Осознаете ли вы, что происходит вокруг вас? Вы следите за тем, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» – приводит комментарий болельщика iDNES.cz.
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Вокруг него вроде Матч Звёзд, где Овечкин олицетворяет Вашингтон и гонку за рекордом Великого. Если кто-то видит в этом не хоккей, то его мнение должно значить чуть меньше чем ничего.