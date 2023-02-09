Пастрняк удалил фото с Овечкиным из-за критики болельщиков (iDNES.cz)

удалил фото с после критики от чешских болельщиков.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Ранее нападающий « » опубликовал в соцсети фото, сделанные во время Матча звезд .

На одной из фотографий Пастрняк был с капитаном « ». Подписчики осудили хоккеиста за публикацию.

«Осознаете ли вы, что происходит вокруг вас? Вы следите за тем, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» – приводит комментарий болельщика iDNES.cz.

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