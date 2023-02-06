Владелец «Вашингтона» о Матче звезд НХЛ: «Овечкин-младший уже готов! Александр – слева, Бэкстрем – в центре, Сергей – справа»

Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Владелец «Вашингтона» прокомментировал участие сына Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» был заявлен на конкурс на самый эффектный буллит в тандеме с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.

В итоге к исполнению был подключен и 4-летний Сергей Овечкин. Именно он поразил ворота члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго. Жюри присудило компании победу в конкурсе. 

«Какой отличный вечер на конкурсе мастерства в Матче всех звезд НХЛ!

Я думаю, что Ови-младший уже готов! Алекс будет играть слева, Сергей – справа, а Бэкстрем – по центру!» – написал Тед Леонсис.

Дуэт Овечкиных плюс Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца

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5 комментариев

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Crenk
Ответ grek087
Младший Ови имеет все шансы и возможности быть хорошим хоккеистом. Если будет звездой нхл как батя то это будет блестящщше
Похож на маму , значит ко всему и симпатичнее
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Why always me?!
Играл как-то в хоккейный менеджер на телефоне, HLM22. Можно самому создать игрока, но там уже есть Сергей Овечкин, 3 года, будущий франчайз. Если его выбрать, то в году 203х он становится, доступным на драфте NHL) но меня максимум на 7-8 сезонов хватало.
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antistar-Z
Ответ grek087
Младший Ови имеет все шансы и возможности быть хорошим хоккеистом. Если будет звездой нхл как батя то это будет блестящщше
Не факт. Не у всех хоккеистов, дети стали столь же успешными. Да и из других видов спорта - дети Джордана - не смогли. Сын Леброна - как-то тоже не особо тянет, как говорят спецы, хоть его и тянут изо всех сил.
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Сергей Кот
гашеку по новой зашивать..
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grek087
Младший Ови имеет все шансы и возможности быть хорошим хоккеистом. Если будет звездой нхл как батя то это будет блестящщше
+6
-2
+4
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