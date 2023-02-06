Владелец «Вашингтона» о Матче звезд НХЛ: «Овечкин-младший уже готов! Александр – слева, Бэкстрем – в центре, Сергей – справа»
Владелец «Вашингтона» прокомментировал участие сына Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ.
Капитан «Кэпиталс» был заявлен на конкурс на самый эффектный буллит в тандеме с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.
В итоге к исполнению был подключен и 4-летний Сергей Овечкин. Именно он поразил ворота члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго. Жюри присудило компании победу в конкурсе.
«Какой отличный вечер на конкурсе мастерства в Матче всех звезд НХЛ!
Я думаю, что Ови-младший уже готов! Алекс будет играть слева, Сергей – справа, а Бэкстрем – по центру!» – написал Тед Леонсис.
Дуэт Овечкиных плюс Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца
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