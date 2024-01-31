Ротенберг – Миллеру в день рождения: «Спасибо за все наши успехи! Благодаря поддержке «Газпрома» СКА вышел на лидирующие позиции в КХЛ»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Председателю правления ПАО «Газпром» сегодня исполнилось 62 года.

«Сегодня день рождения празднует Алексей Борисович Миллер. От всей души поздравляю нашего руководителя с праздником!

Вся новейшая история СКА связана с ПАО «Газпром» и лично Алексеем Борисовичем. Благодаря всесторонней поддержке «Газпрома» армейцы вышли на лидирующие позиции в КХЛ, стали чемпионами России, дважды завоевали Кубок Гагарина и трижды – Кубок Континента.

В канун дня рождения Алексея Борисовича Миллера нам удалось одержать ряд важных побед и выйти на первое место в Западной конференции. Мы прикладываем все силы, чтобы выполнить задачу на сезон, которую поставил нам наш руководитель, – взять Кубок Гагарина.

Совсем скоро армейцы проведут первые матчи на самом большом хоккейном стадионе мира – «СКА-Арене». И в этом тоже огромная заслуга «Газпрома» – без такой мощной поддержки нам было бы гораздо сложнее завоевать сердца петербуржцев, привлечь огромную армию болельщиков. Не сомневаюсь, что с первых игр на «СКА-Арене» нас будут гнать вперед полные трибуны.

Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за все наши успехи! Уверен, впереди у нас еще много побед, которым мы будем радоваться вместе! С днем рождения, Алексей Борисович!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

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45 комментариев
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Как же это всё мерзко
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А ещё не так давно этот странный и случайный в спорте человек говорил(врал), что СКЕ зарабатывает миллиарды и сам себя обеспечивает
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Так это оказывается заслуга Газпрома а не супертренера Ромы.
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Иерархия лизания в России: Низшие чины лижут более вышестоящим.
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Ответ Clever_mind
А ещё не так давно этот странный и случайный в спорте человек говорил(врал), что СКЕ зарабатывает миллиарды и сам себя обеспечивает
Давайте использовать падежи правильно:
- у ромы есть СобаКА (именительный)
- у тебя нет СобаКИ (родительный)
- газпром даст денег СобаКЕ (дательный)
- россияне не любят СобаКУ (винительный)
- рома гордится СобаКОЙ (творительный)
- спортс пишет о СобаКЕ (предложный)
+10
-2
+8
Это какое-то зазеркалье, живут в своем придуманном мире жабы с гадюками, и нас учить пытаются
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До чего техника дошла, Роман Борисович, ваш язык и тут и там проскальзывает
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язык из ж не вынимает.! а с другой стороны, всё по делу. ни чего бы не смог ротан без Газпрома. и действительно - " будут радоваться вместе".
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Ответ Максим Столбов
Иерархия лизания в России: Низшие чины лижут более вышестоящим.
Чиновническая многоножка
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
В России исторически так сложилось, что харизма, знания и умения не ведут к должности, а наоборот, к должности прилагается харизма, знания и умения. В устах окружающих лизоблюдов, конечно же.
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Поздно Рома, тебя уже опередили.
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Главное язык не сломать.
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Жаба гадюке?
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А как же система, Ромчик? Оказывается, бабло все решает, а не твой "гений", да?
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Фиг знает, где он набрался этой пошлости?! С молоком фатера впитал? Питер в шоке!
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Вот же как воспитали мальчика вылизывать. Не да Бог таким стать, ужас какой-то. Казалось бы, все есть. Деньги, влияние родителей - ну живи ты себе достойно тихонечко в Монако каком-нибудь или в Москве той же, нет, стану лизуном. Тьфу.
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Инструкции? Инструкции-то дал?
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уместнее благодарить просто российские недра, газ.
почему управляющий госкорпорации получает респект, словно за свои средства Галицкий?
риторика
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Брррррр…
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не дочитал пративно
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Роме лижут и он этим не гнушается
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Пора Храм строить имени Святого Кооператива Озера!!! Иконостас рисовать и проводить праздники!!! Такое коленопреклонение надо приветствовать и официально вводить на государственный уровень !!! Восславим имя Романа коленопреклоного в веках !!!! Аминь .
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Кстати.В ближайшее время господин Миллер перейдет на другую важную работу.А будет ли новый руководитель любить Зенит и СКА,это вопрос.
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Пару дней назад было благодаря другому персонажу... Теперь благодаря другому.
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Ответ Aleksei Kovalev
Вот же как воспитали мальчика вылизывать. Не да Бог таким стать, ужас какой-то. Казалось бы, все есть. Деньги, влияние родителей - ну живи ты себе достойно тихонечко в Монако каком-нибудь или в Москве той же, нет, стану лизуном. Тьфу.
Таков его путь)
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Ооо, снизу постучались
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Скоро ваш Газпром скукожится, рома
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ну это база - если бы не Алексей Борисович, ни у СКА, ни у Зенита таких успехов и такого уровня бы не было) надеюсь доживу до дня когда Крестовский переименуют в арену им. Миллера с памятником Миллеру вместо Кирова
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Ответ belikovda.90
Федун бывший политрук и квази собственник нефтяной конторы, главный в который Алирперов - бывший чиновник Так что не смешите. Теже гос деньги
Я не клоун, смешить. А на вопрос ответите?
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