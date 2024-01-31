Ротенберг – Миллеру в день рождения: «Спасибо за все наши успехи! Благодаря поддержке «Газпрома» СКА вышел на лидирующие позиции в КХЛ»

Роман Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Председателю правления ПАО «Газпром» сегодня исполнилось 62 года.

«Сегодня день рождения празднует Алексей Борисович Миллер. От всей души поздравляю нашего руководителя с праздником!

Вся новейшая история СКА связана с ПАО «Газпром» и лично Алексеем Борисовичем. Благодаря всесторонней поддержке «Газпрома» армейцы вышли на лидирующие позиции в , стали чемпионами России, дважды завоевали и трижды – Кубок Континента.

В канун дня рождения Алексея Борисовича Миллера нам удалось одержать ряд важных побед и выйти на первое место в Западной конференции. Мы прикладываем все силы, чтобы выполнить задачу на сезон, которую поставил нам наш руководитель, – взять Кубок Гагарина.

Совсем скоро армейцы проведут первые матчи на самом большом хоккейном стадионе мира – «СКА-Арене». И в этом тоже огромная заслуга «Газпрома» – без такой мощной поддержки нам было бы гораздо сложнее завоевать сердца петербуржцев, привлечь огромную армию болельщиков. Не сомневаюсь, что с первых игр на «СКА-Арене» нас будут гнать вперед полные трибуны.

Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за все наши успехи! Уверен, впереди у нас еще много побед, которым мы будем радоваться вместе! С днем рождения, Алексей Борисович!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.