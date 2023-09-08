Ротенберг о молодежке СКА в Красногорске: «При поддержке «Газпрома» мы шагнули далеко за пределы родного региона. Спасибо Миллеру за помощь!»

Роман Ротенберг поблагодарил Алексея Миллера за поддержку системы СКА.

«Сегодня наша команда «Академия СКА-Юниор» проведет первый матч в Красногорске. Это историческое событие и для города, и для всей системы СКА.

При поддержке ПАО «Газпром» мы смогли не только добиться серьезных спортивных успехов, но и шагнули далеко за пределы родного региона. Спасибо нашему главному партнеру и лично Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку!

Мы официально дебютируем в Московской области, на родине легендарного Владимира Петрова. Этот величайший центрфорвард завершал игровую карьеру в СКА. Причем первые матчи за ленинградских армейцев он сыграл в 1981 году – том самом году, когда я родился.

Именно в СКА Петров начал тренерский путь, потом некоторое время был генеральным менеджером клуба.

Домашние матчи «Академия СКА-Юниор» будет играть на замечательной арене имени В.В. Петрова. Такая связь времен символична вдвойне – сегодня мы продолжаем дело в СКА и в Красногорске.

Удачи, парни! Развиваем наш хоккей вместе!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.