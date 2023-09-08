Ротенберг о молодежке СКА в Красногорске: «При поддержке «Газпрома» мы шагнули далеко за пределы родного региона. Спасибо Миллеру за помощь!»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер Владимир Петров КХЛ МХЛ Роман Ротенберг СКА-Варяги Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил Алексея Миллера за поддержку системы СКА.

«Сегодня наша команда «Академия СКА-Юниор» проведет первый матч в Красногорске. Это историческое событие и для города, и для всей системы СКА.

При поддержке ПАО «Газпром» мы смогли не только добиться серьезных спортивных успехов, но и шагнули далеко за пределы родного региона. Спасибо нашему главному партнеру и лично Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку!

Мы официально дебютируем в Московской области, на родине легендарного Владимира Петрова. Этот величайший центрфорвард завершал игровую карьеру в СКА. Причем первые матчи за ленинградских армейцев он сыграл в 1981 году – том самом году, когда я родился.

Именно в СКА Петров начал тренерский путь, потом некоторое время был генеральным менеджером клуба.

Домашние матчи «Академия СКА-Юниор» будет играть на замечательной арене имени В.В. Петрова. Такая связь времен символична вдвойне – сегодня мы продолжаем дело Владимира Петрова в СКА и в Красногорске.

Удачи, парни! Развиваем наш хоккей вместе!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
да замолчи ты , критин , надоел уже одно и то же говорить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexey102rus
Эта семья уже давно распространяется как раковая опухоль. скоро РФ будет означать Ротенбергская Федерация
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое сердце Неймара
это какое по счету вью где Рома Миллеру лижет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
Идите на писю из моего региона!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Интересно, у Миллера попа еще не болит, тут один Ротенберг до блеска всё обработал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
Одна шайка лейка, друг друга полируют.
Надоело ей богу, когда это всё закончится?
Этого олуха уже давно нагнать из Ске......
Может и будет толк....А пока ЗИМА И ФЕВРАЛЬ В ГЛАЗАХ У РОМЫ..... Снег сыпит и сыпит. Ужас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Между играми и тренировками не забывает нахваливать Миллера. Работает без выходных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Зараза распространяется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий