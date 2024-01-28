Федор Канарейкин: «Верим в Овечкина, в его русский характер и большущий талант. В карьере любого игрока бывают моменты, когда хорошие серии чередуются с застоем»

Федор Канарейкин поделился мыслями об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

В матче против «Далласа» капитан « » забил свой 831-й гол в , прервав безголевую серию из восьми игр.

занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы).

– Почему так тяжело идет у Овечкина в этом сезоне?

– В карьере любого хоккеиста бывают моменты, когда хорошие серии чередуются с застоем. Здесь, наверное, много факторов, которые влияют на игру: повышенное внимание общественности, близость рекорда, возраст и т.д. Но будем надеяться, что этот тяжелый период для Александра прошел.

Тем более мелкие травмы с возрастом начинают вылезать. Главное – избежать больших проблем со здоровьем. Верим в Александра, в его стойкость, русский характер и большущий талант.

– Насколько Александру мешает мастерство партнеров в достижении цели?

– Мы видим, что «Вашингтон» сейчас не в идеальном состоянии. Последнее время идет на поиск улучшения игры, в частности, идут обмены.

У многолетнего партнера Кузнецова тоже большие проблемы. Мы неоднократно слышим о том, что его могут обменять. Это не улучшает обстановку, тем более, что все притерто уже многими годами совместной работы. Поэтому это один из факторов, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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