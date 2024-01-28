Драйзайтль набрал 800-е очко в НХЛ в 683-м матче. Только Малкин, Овечкин, Кросби и Макдэвид были быстрее среди действующих игроков
Леон Драйзайтль набрал 800-е очко в НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» отметился 3 (1+2) баллами в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла (4:1).
Теперь на счету Леона Драйзайтля 801 (329+472) очко в 683 играх в НХЛ.
Среди действующих игроков отметки 800 баллов за меньшее число матчей достигли только Евгений Малкин (680), Александр Овечкин (658), Сидни Кросби (571) и Коннор Макдэвид (545).