Драйзайтль набрал 800-е очко в НХЛ в 683-м матче. Только Малкин, Овечкин, Кросби и Макдэвид были быстрее среди действующих игроков

Леон Драйзайтль набрал 800-е очко в НХЛ.

Нападающий « » отметился 3 (1+2) баллами в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла (4:1).

Теперь на счету 801 (329+472) очко в 683 играх в .

Среди действующих игроков отметки 800 баллов за меньшее число матчей достигли только (680), (658), Сидни Кросби (571) и Коннор Макдэвид (545).