Драйзайтль набрал 800-е очко в НХЛ в 683-м матче. Только Малкин, Овечкин, Кросби и Макдэвид были быстрее среди действующих игроков

Теги рейтинги Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал 800-е очко в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» отметился 3 (1+2) баллами в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла (4:1).

Теперь на счету Леона Драйзайтля 801 (329+472) очко в 683 играх в НХЛ.

Среди действующих игроков отметки 800 баллов за меньшее число матчей достигли только Евгений Малкин (680), Александр Овечкин (658), Сидни Кросби (571) и Коннор Макдэвид (545).

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