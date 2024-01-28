Плющев об Овечкине: «Даже у машины бывают сбои. Он мастер с большой буквы, уже всем все доказал»

Владимир Плющев высказался об игре Александра Овечкина.

В матче против «Далласа» капитан « » забил свой 831-й гол в , прервав безголевую серию из восьми игр.

занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы).

– Вы считаете, что Овечкин – это машина. В какой-то степени, да, он машина. Но даже у машины бывает момент, когда у нее наступают определенные сбои. Это совершенно нормальные вещи.

Он со своими проблемами, со своими болячками, со своими определенными сложностями. Поэтому подгонять его под один и тот же стереотип, когда он был на пике своей формы и когда возраст позволял крушить все так, как он раньше крушил, наверное, так не бывает. Время берет свое.

Сейчас Александр находится в достаточно хорошей форме и приносит пользу своей команде – это уже плюс. А все эти гонки, догонялки, я к ним отношусь спокойно.

Овечкин – мастер с большой буквы, который уже всем все доказал, в том числе и хоккейному мировому сообществу. Поэтому говорить о том, что он может или не может, я просто не хочу. Я смотрю на хоккей и то, что мастер может сделать на льду. А то, что может сделать на льду Овечкин, многие не могут.

– Насколько партнеры осложняют задачу Александру?

– Хоккей – командная игра, и каким бы ты ни был гениальным игроком, от партнеров многое зависит. Один ты ничего сделать не сможешь, ты можешь просто украсить команду. Один против пятерых воевать ты не сможешь.

Если партнеры не в самой лучшей форме, то конечно, ему тяжелее все реализовывать, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Овечкин забил, а потом еще и затащил «Вашингтон» в овертайм! Даже Кузнецов набрал очки