Кожевников о возможном матче между Россией и Индией: «Пока делать нечего, почему нет? Многим будет интересно»

Александр Кожевников высказался о возможном матче между Россией и Индией.

Ранее главный первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг говорил, что между странами может быть достигнута договоренность об игре в хоккей на траве в Индии и на льду в России.

«Пока делать нечего, почему нет? Смотря в какое время еще играть. Хоккей на траве, кстати говоря, тяжелая игра. Конечно, когда индусы уже сюда на лед приедут, тяжело будет. Типа развлечений, почему нет? Многим будет интересно и посмотреть.

Важно, в какое время запланирована игра, люди все-таки отдыхать будут... Хотя наберут, у нас игроков полно», — сказал двукратный олимпийский чемпион.