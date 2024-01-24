Кожевников о секс-скандале с игроками Канады: «Когда я комментировал первый поток, то сказал, что канадцы вели себя как подонки в наших отелях, так оно и было. Они такие и есть»

Александр Кожевников высказался о секс-скандале с игроками молодежной сборной Канады.

Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.

«Люди должны учиться на своих ошибках – это нормальное течение времени. Но раньше в таких новостях были одни люди – теперь другие.

Когда я комментировал первый поток скандала, то сказал, что канадцы вели себя как подонки в наших отелях, так оно и было. Они такие и есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.