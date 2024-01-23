Кожевников об извинениях Гашека: «Это диагноз, с головой у человека не все в порядке. Он бредит. Еще и трус, оказывается»

Александр Кожевников отреагировал на высказывания Доминика Гашека.

Ранее бывший хоккеист сборной Чехии извинился за участие в церемонии открытия матча НХЛ «Баффало» – «Чикаго»: «Считаю это огромной ошибкой. Обещаю, что это не повторится».

«Это диагноз, с головой у человека не все в порядке. Только лечиться и остается, это вопросы к психиатрам. Может, в Чехии их нет, а в США или Канаде ему помочь не могут.

Еще и трус, оказывается. Сначала языком мелет, а потом извиняется. Болезнь, что тут сказать. Нормальные люди уже давно не обращают внимание на его заявления. Человек же бредит», – сказал двукратный олимпийский чемпион .