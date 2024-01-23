Кожевников об извинениях Гашека: «Это диагноз, с головой у человека не все в порядке. Он бредит. Еще и трус, оказывается»

Теги Доминик Гашек КХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на высказывания Доминика Гашека.

Ранее бывший хоккеист сборной Чехии извинился за участие в церемонии открытия матча НХЛ «Баффало» – «Чикаго»: «Считаю это огромной ошибкой. Обещаю, что это не повторится».

«Это диагноз, с головой у человека не все в порядке. Только лечиться и остается, это вопросы к психиатрам. Может, в Чехии их нет, а в США или Канаде ему помочь не могут.

Еще и трус, оказывается. Сначала языком мелет, а потом извиняется. Болезнь, что тут сказать. Нормальные люди уже давно не обращают внимание на его заявления. Человек же бредит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

7 комментариев
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Гашек это клиника. Наверное впервые согласен с Кожевниковым.
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На самом деле, это тот случай когда крайности смыкаются. Живи Гашек в России был бы Кожевниковым и наоборот.
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Трус не трус,а своя рубашка ближе к телу.Попробуй откажи американцам.Заяви уберите россиян.
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Ну ты ведь обращаешь внимание. Стало быть ты ненормальный.
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