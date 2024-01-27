Любушкин об окрестностях Баффало: «Место номер один. Было впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу»
Илья Любушкин выскочке отозвался о жизни в окрестностях Баффало.
– Если расставлять четыре места в Северной Америке, где вы играли, по местам с точки зрения комфорта лично для вас, что получится?
– На четвертом – Торонто.
– Вот как!
– Очень хороший красивый город, замечательные люди. Но как-то не прониклись я и моя семья канадской системой. Много сложностей. Там же медицина государственная. Дети заболели, записаться к врачу – два месяца ждать. Сопли у ребенка: «Два месяца ждите».
Говорю: «Зачем мне через два месяца вести его на осмотр к лору? Либо гайморит уже начнется, либо все само пройдет». Какие-то такие бытовые мелочи портили впечатление от отличного места.
– И налоги большие.
– В Калифорнии тоже. И очень дорогая жизнь для людей. Хотя все очень красиво – но необоснованно дорого. Аризона или Калифорния? Наверное, Аризону на третье место поставлю, Калифорнию – на второе.
Аризонский климат нам не очень подходил. Очень жарко и сухо. У меня никогда аллергии не было, а там вдруг началась. Хотя в Скоттсдэйле, где мы жили, все тоже красиво и чистенько.
А на первом месте для меня – Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой, у меня был какой-то самый большой душевный покой, – сказал защитник «Аризоны».
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что любил - потерял, что имел не сберег.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок.
Я менял города, я менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахнут цветы, где не светит луна...
Знакомые, которые живут в Канаде, рассказывают, что тоже часто видят объявления от фондов, собирающих деньги на лечение детей. Только детей не в Канаде, а в бедных странах Латинской Америки, Африки. На лечение бедных русских детей там тоже бывали сборы.
Как-то неприятно мне это было услышать, наш народ по идее должен быть немерянно богаче, чем канадский.