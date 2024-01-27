Любушкин об окрестностях Баффало: «Место номер один. Было впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу»

Теги Баффало Торонто Аризона НХЛ Илья Любушкин Хоккей

Илья Любушкин выскочке отозвался о жизни в окрестностях Баффало.

– Если расставлять четыре места в Северной Америке, где вы играли, по местам с точки зрения комфорта лично для вас, что получится?

– На четвертом – Торонто.

– Вот как!

– Очень хороший красивый город, замечательные люди. Но как-то не прониклись я и моя семья канадской системой. Много сложностей. Там же медицина государственная. Дети заболели, записаться к врачу – два месяца ждать. Сопли у ребенка: «Два месяца ждите».

Говорю: «Зачем мне через два месяца вести его на осмотр к лору? Либо гайморит уже начнется, либо все само пройдет». Какие-то такие бытовые мелочи портили впечатление от отличного места.

– И налоги большие.

– В Калифорнии тоже. И очень дорогая жизнь для людей. Хотя все очень красиво – но необоснованно дорого. Аризона или Калифорния? Наверное, Аризону на третье место поставлю, Калифорнию – на второе.

Аризонский климат нам не очень подходил. Очень жарко и сухо. У меня никогда аллергии не было, а там вдруг началась. Хотя в Скоттсдэйле, где мы жили, все тоже красиво и чистенько.

А на первом месте для меня – Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой, у меня был какой-то самый большой душевный покой, – сказал защитник «Аризоны».

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18 комментариев
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представляю какую вонь подняли бы у нас, если бы к педиатору в госку очередь была бы 2 месяца. в любой момент по сути можно записаться и ждать не долго
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Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что любил - потерял, что имел не сберег.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.

И носило меня, как осенний листок.
Я менял города, я менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахнут цветы, где не светит луна...
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Ответ Maturmalai
А в Канаде так же часто, как у нас в России, проводят сборы средств, чтобы отправить своих детей на операцию в США или Германию, так как свое здравоохранение не справляется?
А вы думаете там в каждой маленьком городишке делают редкие операции и всё это за бесплатно или все на столько обеспечены, что могут позволить многомиллионные операции? В любой стране есть благотворительные фонды.
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Ответ monolitek
А вы думаете там в каждой маленьком городишке делают редкие операции и всё это за бесплатно или все на столько обеспечены, что могут позволить многомиллионные операции? В любой стране есть благотворительные фонды.
Я ничего не думаю, просто спрашиваю, насколько в Канаде распространены объявления по телевизору, интернету и в газетах, с просьбой пожертвовать средства на лечение в США, Германии или Израиле того или иного ребенка. Настолько же насколько в России?
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Так класссно де. Дом, баня, сад природа. Эх
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А грибы в лесу есть?
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защитник Аризоны?
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Ответ Radik_2.0
представляю какую вонь подняли бы у нас, если бы к педиатору в госку очередь была бы 2 месяца. в любой момент по сути можно записаться и ждать не долго
ПРо яйца, про яйца еще надо вспомнить.
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Ответ Maturmalai
Я ничего не думаю, просто спрашиваю, насколько в Канаде распространены объявления по телевизору, интернету и в газетах, с просьбой пожертвовать средства на лечение в США, Германии или Израиле того или иного ребенка. Настолько же насколько в России?
Вы не просто спрашивали, вы целенаправленно набрасываете "так как свое здравоохранение не справляется". И да там будет меньше подобных объявлений, просто потому что население Канады в 3,5 раза меньше России.
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Ответ monolitek
Вы не просто спрашивали, вы целенаправленно набрасываете "так как свое здравоохранение не справляется". И да там будет меньше подобных объявлений, просто потому что население Канады в 3,5 раза меньше России.
А на душу населения там таких объявлений столько же?
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Ответ Maturmalai
А на душу населения там таких объявлений столько же?
А вы знаете сколько в России подобный объявлений на душу населения?
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Ответ Maturmalai
А в Канаде так же часто, как у нас в России, проводят сборы средств, чтобы отправить своих детей на операцию в США или Германию, так как свое здравоохранение не справляется?
если у тебя нет мед.страховки, платной, в канаде тебе удалят аппендикс за 20 000 канадских долларов. это 1 300 000 рублей. у нас аппендикс экстренно удалят кому угодно бесплатно. вопросы?
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Ответ Maturmalai
Я ничего не думаю, просто спрашиваю, насколько в Канаде распространены объявления по телевизору, интернету и в газетах, с просьбой пожертвовать средства на лечение в США, Германии или Израиле того или иного ребенка. Настолько же насколько в России?
Сейчас вам расскажут тут, как они там еле выживают! И жрать дорого и не лечат их и дома свои у всех в кредитах! Откуда только лица у них у всех такие счастливые со здоровым взглядом?! И стадионы полные на всех мероприятиях с недешевыми билетами! Одни тут, неподалёку, уже замёрзнуть должны были ещё прошлой зимой! Одним нам повезло, в такой замечательной стране живём, где о людях очень заботятся те, кто непосильным для достойного человека лизоблюдством добрался таки до хоть какой-нибудь власти.
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Ответ monolitek
А вы знаете сколько в России подобный объявлений на душу населения?
Судя по тому, как часто я их вижу - их дохрена.
Знакомые, которые живут в Канаде, рассказывают, что тоже часто видят объявления от фондов, собирающих деньги на лечение детей. Только детей не в Канаде, а в бедных странах Латинской Америки, Африки. На лечение бедных русских детей там тоже бывали сборы.
Как-то неприятно мне это было услышать, наш народ по идее должен быть немерянно богаче, чем канадский.
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