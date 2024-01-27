Любушкин об окрестностях Баффало: «Место номер один. Было впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу»

Илья Любушкин выскочке отозвался о жизни в окрестностях Баффало.

– Если расставлять четыре места в Северной Америке, где вы играли, по местам с точки зрения комфорта лично для вас, что получится?

– На четвертом – Торонто.

– Вот как!

– Очень хороший красивый город, замечательные люди. Но как-то не прониклись я и моя семья канадской системой. Много сложностей. Там же медицина государственная. Дети заболели, записаться к врачу – два месяца ждать. Сопли у ребенка: «Два месяца ждите».

Говорю: «Зачем мне через два месяца вести его на осмотр к лору? Либо гайморит уже начнется, либо все само пройдет». Какие-то такие бытовые мелочи портили впечатление от отличного места.

– И налоги большие.

– В Калифорнии тоже. И очень дорогая жизнь для людей. Хотя все очень красиво – но необоснованно дорого. Аризона или Калифорния? Наверное, Аризону на третье место поставлю, Калифорнию – на второе.

Аризонский климат нам не очень подходил. Очень жарко и сухо. У меня никогда аллергии не было, а там вдруг началась. Хотя в Скоттсдэйле, где мы жили, все тоже красиво и чистенько.

А на первом месте для меня – Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой, у меня был какой-то самый большой душевный покой, – сказал защитник «Аризоны».