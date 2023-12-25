Любушкин делит 8-е место в сезоне НХЛ по числу блоков (82). Лидирует капитан «Рейнджерс» Труба – 103

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Защитник «Анахайма» Илья Любушкин делит 8-е место в сезоне НХЛ по числу блоков.

В активе россиянина 82 заблокированных броска соперника в 33 играх. 

Он входит в топ-10 игроков лиги по их числу. Вместе с ним на 8-м месте защитники Джеймисон Олексяк («Сиэтл», 82 в 35) и Ник Силер («Филадельфия», 82 в 33). 

Лидирует по этому показателю капитан «Рейнджерс» Джейк Труба (103 в 32). За ним следуют защитники Брэйден Макнэбб («Вегас», 100 в 35), Марио Ферраро («Сан-Хосе», 96 в 34), Коннор Мерфи («Чикаго», 88 в 33), Джейк Уолмэн («Детройт», 85 в 31), Маккензи Уигар («Калгари», 85 в 34), Расмус Андерссон («Калгари», 83 в 30). 

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