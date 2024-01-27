Фанаты «Спартака» о встрече с Ковальчуком: «На все интересующие вопросы получены ответы. Недопонимания остались позади»

Фанатское объединение «Спартака» рассказало о встрече с Ильей Ковальчуком.

Ранее активные фанаты «Спартака» из объединения «Ультра» раскритиковали Ковальчука, связав ухудшение результатов команды с его приходом.

«Накануне матча с «Динамо» провели встречу с Ильей Ковальчуком. На все интересующие нас вопросы были получены ответы, раскрыты детали событий. Все недопонимания остались позади.

Мы призываем всех красно-белых активно посещать шайбу и гнать команду вперед с первой и до последней секунды. Ковальчук – это лишь единица в общекомандном построении. Выход «Спартака» в плей-офф – заслуга всей команды, заслужившей нашу поддержку.

Гоняйте на шайбу как на домашки, так и на выезда!» – говорится в заявлении «Фратрии».