Фанаты «Спартака» о встрече с Ковальчуком: «На все интересующие вопросы получены ответы. Недопонимания остались позади»

Теги Спартак болельщики Илья Ковальчук Фратрия КХЛ Хоккей

Фанатское объединение «Спартака» рассказало о встрече с Ильей Ковальчуком.

Ранее активные фанаты «Спартака» из объединения «Ультра» раскритиковали Ковальчука, связав ухудшение результатов команды с его приходом.

«Накануне матча с «Динамо» провели встречу с Ильей Ковальчуком. На все интересующие нас вопросы были получены ответы, раскрыты детали событий. Все недопонимания остались позади.

Мы призываем всех красно-белых активно посещать шайбу и гнать команду вперед с первой и до последней секунды. Ковальчук – это лишь единица в общекомандном построении. Выход «Спартака» в плей-офф – заслуга всей команды, заслужившей нашу поддержку.

Гоняйте на шайбу как на домашки, так и на выезда!» – говорится в заявлении «Фратрии».

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3 комментария
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Какие то ручные прикормленные фанаты видимо встречались,а не те настоящие фанаты которые писали правду про блудного сына
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