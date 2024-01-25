Илья Каблуков: «Ковальчук будет набирать форму с каждым матчем. Он может настроить, зарядить эмоциями, всегда помогает в раздевалке»
Илья Каблуков поделился мнением об игре Ильи Ковальчука.
– Вы уже дважды сыграли против «Спартака» после перехода в его ряды Ильи Ковальчука. Как вам форма вашего бывшего партнера по сборной России, СКА и «Авангарду»?
– Да, неплохо двигается. Думаю, с каждым матчем будет набирать форму.
Знаю, что Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм все равно надо набрать.
– В «Авангарде» он и правда создавал атмосферу, когда пришел по ходу сезона, что помогло вам тогда взять Кубок Гагарина?
– Он действительно может настроить игроков, зарядить эмоциями. Ковальчук – очень эмоциональный человек.
И всегда помогает в раздевалке молодым хоккеистам и опытным. Хочется с ним общаться, играть, быть в одной раздевалке.
– «Спартаку» он поможет аналогичным образом?
– Не знаю. Это их раздевалка и их команда. Я отвечаю только за свою команду, – сказал нападающий «Динамо» Илья Каблуков.