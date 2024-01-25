Илья Каблуков: «Ковальчук будет набирать форму с каждым матчем. Он может настроить, зарядить эмоциями, всегда помогает в раздевалке»

Илья Каблуков поделился мнением об игре Ильи Ковальчука.

– Вы уже дважды сыграли против « » после перехода в его ряды . Как вам форма вашего бывшего партнера по сборной России, СКА и «Авангарду»?

– Да, неплохо двигается. Думаю, с каждым матчем будет набирать форму.

Знаю, что Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм все равно надо набрать.

– В «Авангарде» он и правда создавал атмосферу, когда пришел по ходу сезона, что помогло вам тогда взять Кубок Гагарина?

– Он действительно может настроить игроков, зарядить эмоциями. Ковальчук – очень эмоциональный человек.

И всегда помогает в раздевалке молодым хоккеистам и опытным. Хочется с ним общаться, играть, быть в одной раздевалке.

– «Спартаку» он поможет аналогичным образом?

– Не знаю. Это их раздевалка и их команда. Я отвечаю только за свою команду, – сказал нападающий « » .