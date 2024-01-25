Алексей Терещенко: «Ковальчук – большой мастер. Не думаю, что спад в игре «Спартака» был связан с его возвращением в хоккей»

Алексей Терещенко поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке.

40-летний нападающий набрал 5 (4+1) баллов в 11 играх за « » в этом сезоне.

– Хочу узнать ваше мнение, поскольку вы хорошо знаете Илью и играли вместе с ним за сборную России, что привнес в эту команду наш заслуженный и мастеровитый игрок, насколько он нужен красно-белым?

– – большой мастер и в хоккее, и большой человек в жизни. Для «Спартака» – это большой плюс. Но это внутреннее дело команды: как его использовать, что с ним делать.

На игру с «Динамо» он вышел с капитанской повязкой, поэтому повел за собой молодых партнеров. Он знает, как это делать, и умеет это делать. Это его стихия. Поэтому я не думаю, что спад в игре красно-белых был как-то связан с его возвращением в большой хоккей.

Здесь всего лишь стечение обстоятельств: травмы, функциональная яма, не уверенная игра вратарей – это нормальная ситуация для любой команды по ходу сезона.

В недавней игре с «Ак Барсом» Илья забросил важнейшую шайбу. Правда, в том эпизоде и Цыплаков здорово сыграл, закрыв вратаря казанцев на пятаке. Он лидер, и такие игроки нужны.

Илья – профессионал. Своей работой, своим отношением к делу он показывает молодым игрокам, что нужно, как нужно и почему нужно. Его опыт и советы в раздевалке и в жизни очень помогают именно молодым ребятам, – сказал трехкратный чемпион мира .