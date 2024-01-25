Илья Ковальчук: «У «Спартака» один капитан – Вишня. Я чем могу – всегда помогу. Вишневский не играл с «Динамо», из-за этого нашивка досталась мне»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Дмитрий Вишневский Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о том, что был капитаном «Спартака» в матче с «Динамо».

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 6:3 и гарантировал себе выход в плей-офф.

– Вы стали капитаном «Спартака». Это похоже на «Авангард», когда в 2021 году у команды были два капитана – вы и Алексей Емелин?

– Нет, у нас капитан в команде один – это Вишня (Дмитрий Вишневский). Он с самого начала в сезоне, ребята его выбрали. А я чем могу – всегда помогу.

Они все это знают, тренерский штаб – тоже. Просто Вишневский не играл с «Динамо», из-за этого нашивка досталась мне.

Но это не так важно, у кого она. Самое главное – зацепиться нам за те два последних матча. За ту игру, которую мы показываем, – сказал форвард «Спартака» Илья Ковальчук.

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