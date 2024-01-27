«Филадельфия» продлила Типпета на 8 лет с кэпхитом 6,2 млн долларов. У форварда 30 очков в 46 играх в этом сезоне

«Филадельфия» продлила форварда Оуэна Типпета на 8 лет.

Средняя зарплата 24-летнего форварда по новому контракту составит 6,2 миллиона долларов. По действующему соглашению его кэпхит составляет 1,5 млн долларов.

Общая сумма договора, который вступит в силу со следующего сезона, составляет 49,6 млн долларов. Из них 16 млн будут выплачены в виде авансов (подписных бонусов).

С сезона-2026/27 по сезон-2029/30 будет действовать ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

В текущем сезоне НХЛ набрал 30 (18+12) очков в 46 играх.

Всего в лиге 10-й номер драфта-2017 провел 238 игр и набрал 119 (63+56) баллов. В плей-офф – 6 матчей и 4 (1+3) очка.