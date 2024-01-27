«Филадельфия» продлила Типпета на 8 лет с кэпхитом 6,2 млн долларов. У форварда 30 очков в 46 играх в этом сезоне

Теги Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ Оуэн Типпет деньги Хоккей

«Филадельфия» продлила форварда Оуэна Типпета на 8 лет.

Средняя зарплата 24-летнего форварда по новому контракту составит 6,2 миллиона долларов. По действующему соглашению его кэпхит составляет 1,5 млн долларов. 

Общая сумма договора, который вступит в силу со следующего сезона, составляет 49,6 млн долларов. Из них 16 млн будут выплачены в виде авансов (подписных бонусов).

С сезона-2026/27 по сезон-2029/30 будет действовать ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд. 

В текущем сезоне НХЛ Типпет набрал 30 (18+12) очков в 46 играх. 

Всего в лиге 10-й номер драфта-2017 провел 238 игр и набрал 119 (63+56) баллов. В плей-офф – 6 матчей и 4 (1+3) очка. 

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3 комментария
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Потолок поднимается зарплаты растут,но здесь срок слишком большой,за полтора сезона игры на таком уровне
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Запрет на обмен какой-то ксенофобский пункт - он мешает выравниванию лиги. Дискриминационный.
Не хочу в Виннипег (ну или Калгари), а что в Виннипеге не так? Туалеты на улицах, горячей воды нет, там экология как в Чернобыле, по 100 человек в день убивают, интернета нет, платят с задержками зарплату, что там такого ужасного? Людям с баблом комфортно везде.
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Вот мой дед переехал в Новокузнецк, но у него началась экзема на фоне экологии (добыча угля, выплавка руды). И он уехал, вот эта уважительная причина не жить в конкретном городе.
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