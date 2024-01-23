«Филадельфия» начала переговоры с Типпетом о новом контракте. Зарплата форварда может составить 6 млн долларов в год

«Филадельфия» и Оуэн Типпет начали переговоры о новом контракте.

Соглашение нападающего с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона НХЛ.

Клуб начал переговоры с представителями хоккеистами – стороны обменялись некоторыми условиями.

Впрочем, переговоры были отложены из-за ситуации с обменом Каттера Готье, но ожидается, что клуб и игрок возобновят общение по поводу нового договора.

Средняя зарплата форварда может составить шесть миллионов долларов в год.

набрал 30 (18+12) очков при полезности «минус 3» в 46 матчах регулярного чемпионата .