«Филадельфия» начала переговоры с Типпетом о новом контракте. Зарплата форварда может составить 6 млн долларов в год

Теги Филадельфия НХЛ Оуэн Типпет Хоккей

«Филадельфия» и Оуэн Типпет начали переговоры о новом контракте.

Соглашение нападающего с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона НХЛ.

Клуб начал переговоры с представителями хоккеистами – стороны обменялись некоторыми условиями.

Впрочем, переговоры были отложены из-за ситуации с обменом Каттера Готье, но ожидается, что клуб и игрок возобновят общение по поводу нового договора.

Средняя зарплата форварда может составить шесть миллионов долларов в год.

Типпет набрал 30 (18+12) очков при полезности «минус 3» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

1 комментарий
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Какие 6 лямов рыжему лентяю??? Красная ему цена 4,5 млн. Хотя рыжий раскатал губу на 7,5 млн:))) Надеюсь Фила не прогнется.
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