Типпет хочет 7 млн долларов в год по новому контракту. «Филадельфия» готова подписать игрока на разумных условиях
«Филадельфии» интересно продление контракта с Оуэном Типпетом.
Контракт 24-летнего нападающего с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона НХЛ.
Клуб из Пенсильвании готов подписать долгосрочное соглашение с хоккеистом в случае договоренности о разумной среднегодовой зарплате.
Сообщается, что представители нападающего начнут переговоры с «Филадельфии» с суммы семь миллионов долларов в год.
Как считает журналист Энтони Ди Марко, ориентиром для нового контракта Оуэна Типпета могут являться договоры Брэндона Хэйгла в «Тампе» (6,5 млн в год н 8 лет) и Валерия Ничушкина в «Колорадо» (6,125 млн на 7 лет).
Типпет набрал 6 (2+4) баллов в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ему красная цена 4,5-5 млн. Хочет 7, пусть идёт на вольные хлеба.
Филы четко ответили, что парень дурачок. МакКиннон 1,2 очка в игру за меньшие деньги тащил несколько сезонов.
Рыжий Типпет игрок не уровня Хейгла.