Типпет хочет 7 млн долларов в год по новому контракту. «Филадельфия» готова подписать игрока на разумных условиях

Теги Филадельфия НХЛ Оуэн Типпет Хоккей

«Филадельфии» интересно продление контракта с Оуэном Типпетом.

Контракт 24-летнего нападающего с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона НХЛ.

Клуб из Пенсильвании готов подписать долгосрочное соглашение с хоккеистом в случае договоренности о разумной среднегодовой зарплате.

Сообщается, что представители нападающего начнут переговоры с «Филадельфии» с суммы семь миллионов долларов в год.

Как считает журналист Энтони Ди Марко, ориентиром для нового контракта Оуэна Типпета могут являться договоры Брэндона Хэйгла в «Тампе» (6,5 млн в год н 8 лет) и Валерия Ничушкина в «Колорадо» (6,125 млн на 7 лет).

Типпет набрал 6 (2+4) баллов в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

20 комментариев

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special_k
это за 49 очков в прошлом сезоне в 24 года он хочет от 7 млн в год? Ну удачи ему на рынке.
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paha
Если только 7 на 3 года разделить )
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dzenga 1
Ответ Максим Седов
Что??? Всего один нормальный сезон. Да и то всего 49 очков. Пусть и 27 голов. Ему красная цена 4,5-5 млн. Хочет 7, пусть идёт на вольные хлеба.
Ему и 4 мульта многовато будет!
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Максим Седов
Что??? Всего один нормальный сезон. Да и то всего 49 очков. Пусть и 27 голов.
Ему красная цена 4,5-5 млн. Хочет 7, пусть идёт на вольные хлеба.
+3
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Jarome
Клиент Шуми?
Филы четко ответили, что парень дурачок. МакКиннон 1,2 очка в игру за меньшие деньги тащил несколько сезонов.
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Maxim Shumov
Скоро молодняк за 1 сезон с 30 очками будет по 12 миллионов требовать
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Danny Vigneault
Совсем охренели
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Maxim Shumov
Теперь чувак из топ-6 - топ-9 просит такую зарплату, которую несколько лет назад только звезды получали, а потолок то в 2 раза не вырос. Так и до нового локаута дойдёт
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McGregor
А в Лихай Вэлли он не хочет. Дармоед рыжий
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Einfach Safari
ничушкин подписал контракт после победного плей офф, который он провел великолепно, Хэйгл лютая переплата Тампы и им этот контракт ещё аукнется, непонятно на что рыжий рассчитывает с такими запросами, тем более он бастом считался
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oberkorn
Опять бройлер разводят
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Алексей Курпас
В свое время Маккиннон играл как бог за 6 лямов, а Куч вообще учитывая уровень игры за пиццу, а тут всякие середняки, увидев контракты вроде Нерса смекнули, что можно открыть охоту за сокровищами!
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usenko
Если ему дадут 7 или больше, то Филадельфия подтвердит, что она команда без желания завоевать Кубок. Ну куда ему до Хейгла, а тем более Ничушкина
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Максим Седов
Ответ Einfach Safari
ничушкин подписал контракт после победного плей офф, который он провел великолепно, Хэйгл лютая переплата Тампы и им этот контракт ещё аукнется, непонятно на что рыжий рассчитывает с такими запросами, тем более он бастом считался
У Хейгла зарплата 6,5.. На 8 лет. И у него хороший сезон был. Адекватный контракт. Тем более Хейгл и сейчас хорошо играет.
Рыжий Типпет игрок не уровня Хейгла.
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Varvara Luxemburg
Сейчас Филадельфии такие контракты не стоит подписывать
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sed3009
Ответ special_k
это за 49 очков в прошлом сезоне в 24 года он хочет от 7 млн в год? Ну удачи ему на рынке.
поверь свои 6-6.5 он получит
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j_jms
Ответ Максим Седов
Что??? Всего один нормальный сезон. Да и то всего 49 очков. Пусть и 27 голов. Ему красная цена 4,5-5 млн. Хочет 7, пусть идёт на вольные хлеба.
Да, года 3, 5-6 лямов нормально, в лиге среди тех кому сейчас 24, единицы имеют сезон с 27 шайбами, и уж точно не больше десятка. А если на 8 лет? Тогда 5 лямов маловато. Кому еще платить-то? Даже Бучневичей на всех не хватает.
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sed3009
Ответ Jarome
Клиент Шуми? Филы четко ответили, что парень дурачок. МакКиннон 1,2 очка в игру за меньшие деньги тащил несколько сезонов.
это проблемы только Мака
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