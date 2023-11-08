Типпет хочет 7 млн долларов в год по новому контракту. «Филадельфия» готова подписать игрока на разумных условиях

«Филадельфии» интересно продление контракта с Оуэном Типпетом.

Контракт 24-летнего нападающего с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона .

Клуб из Пенсильвании готов подписать долгосрочное соглашение с хоккеистом в случае договоренности о разумной среднегодовой зарплате.

Сообщается, что представители нападающего начнут переговоры с «Филадельфии» с суммы семь миллионов долларов в год.

Как считает журналист Энтони Ди Марко, ориентиром для нового контракта могут являться договоры Брэндона Хэйгла в «Тампе» (6,5 млн в год н 8 лет) и Валерия Ничушкина в «Колорадо» (6,125 млн на 7 лет).

Типпет набрал 6 (2+4) баллов в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ.