Щитов о деле Гордеева: В «Сибири» должны были знать, что у их игрока спортивное гражданство Америки. Отсылки к словам Путина неуместны»

Теги Сибирь Никита Щитов Владимир Путин КХЛ лимит на легионеров Политика Федор Гордеев Хоккей

Никита Щитов высказался о нарушении «Сибирью» регламента КХЛ.

17 января КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

«Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях.

«Хотелось бы, чтобы очки вернулись «Сибири». Электронная система должна все это контролировать. Заявка на матч поступает в ЦИБ, там видно, что у человека есть спортивное гражданство Америки. Лига должна была дать отсечку.

В «Сибири» должны были знать о том, что у их хоккеиста американское спортивное гражданство. Отсылки к словам президента России о том, что игроки из-за этого уезжают, неуместны.

Хотелось бы, чтобы такая история больше не повторялась. Думаю, шансов у «Сибири» нет. Больше претензий не к лиге, а к руководству «Сибири», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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