Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири» по окончании сезона («СЭ»)
Кирилл Фастовский покинет «Сибирь» по окончании сезона-2023/24.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кирилл Фастовский покинет пост генерального директора «Сибири» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Спортивный директор новосибирцев Сергей Климович также покинет свой пост.
На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока с 53 очками после 55 игр.
Напомним, 17 января КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.
В тюрьме сидят двое и разговаривают:
— Ты по политической или по уголовной статье?
— По политической. Я сантехник. Вызвали в горком. Я осмотрел и сказал: "Здесь не только кран, здесь всю систему менять надо!"
Среднесрочный план:
2025: 4-8 место и по возможности 2-й раунд плей-офф.
2026: 3-5 место и обязательно 2-й раунд плей-офф.
2027: 1-4 место и полуфинал кубка Гагарина.