Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири» по окончании сезона («СЭ»)

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Сергей Климович КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Фастовский покинет «Сибирь» по окончании сезона-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кирилл Фастовский покинет пост генерального директора «Сибири» по окончании сезона в связи с истечением контракта.

Спортивный директор новосибирцев Сергей Климович также покинет свой пост.

На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока с 53 очками после 55 игр.

Напомним, 17 января КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

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20 комментариев
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я всех нас поздравляю уважаемые Новосибирцы, свершилось чудо!
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Всё по делу, показали свою некомпетентность. Рассердили губернатора.
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как говорил Шевченко главное чтобы человек похуже не пришел
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Ответ Витамин Витаминов
Выше бери, про сменяемость власти)))))
Как в советском анекдоте:

В тюрьме сидят двое и разговаривают:
— Ты по политической или по уголовной статье?
— По политической. Я сантехник. Вызвали в горком. Я осмотрел и сказал: "Здесь не только кран, здесь всю систему менять надо!"
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Ответ Bombanero
При всем уважении к Фастовскому, сменяемость власти должна быть)
Выше бери, про сменяемость власти)))))
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Фастовскому спасибо за успешные сезоны, но были и хреновые, а после такого факапа правильнее было бы уйти. Нужно двигаться дальше, сменяемость власти быть должна. Началось с Локтя, продолжилось в Сибири. Мб, Травников тоже через какое-то время свалит куда подальше
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Ответ Tyt
я всех нас поздравляю уважаемые Новосибирцы, свершилось чудо!
Ещё ничего не свершилось! По окончании сезона скажут, что контракт продлён.
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Шева таки съел Фастовского
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Это хорошая новость.
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В Новосибирске счастливы все этому событию
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Минус четыре очка равно минус Фастовский
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При всем уважении к Фастовскому, сменяемость власти должна быть)
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Там двойной праздник, говорят и мэр города снялся
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Я готов занять должность Фастовского или Климовича.

Среднесрочный план:
2025: 4-8 место и по возможности 2-й раунд плей-офф.
2026: 3-5 место и обязательно 2-й раунд плей-офф.
2027: 1-4 место и полуфинал кубка Гагарина.
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Ответ Tyt
я всех нас поздравляю уважаемые Новосибирцы, свершилось чудо!
Локоть ушел, Фастовский уходит.....
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Ответ Дима Миронов
как говорил Шевченко главное чтобы человек похуже не пришел
Климович?🤣
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Я думал он будет править вечно, это ж сколько лет он был у кормушки
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Ответ Витамин Витаминов
Выше бери, про сменяемость власти)))))
одно только "но", сменяемость ради сменяемости смысла не имеет. После смены власти должно становится лучше, а не хуже. Я знаю одну маленькую, но гордую страну, где меняют, меняют, а все хуже и хуже становится
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Ответ newyork13
Там двойной праздник, говорят и мэр города снялся
да, только это произошло два месяца назад. В декабре
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