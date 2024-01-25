Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири» по окончании сезона («СЭ»)

Кирилл Фастовский покинет «Сибирь» по окончании сезона-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», покинет пост генерального директора « » по окончании сезона в связи с истечением контракта.

Спортивный директор новосибирцев Сергей Климович также покинет свой пост.

На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока с 53 очками после 55 игр.

Напомним, 17 января присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.