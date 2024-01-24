Михалев забил из-под ноги в игре с «Витязем». 19-летний форвард «Сибири» набрал 6 очков в 12 матчах КХЛ

Владимир Михалев забросил красивую шайбу в игре с «Витязем».

« » одержала победу со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата .

На 53-й минуте в третьем периоде заброшенной шайбой отметился 19-летний нападающий «Сибири» .

Михалев подобрал шайбу на ближнем пятаке после того, как ее отпустил от себя игрок « » Егор Воронков.

Форвард «Сибири» сблизился с и переиграл голкипера, нанеся бросок из-под ноги.

Это четвертый гол Михалева в этом сезоне. В общей сложности он набрал 6 (4+2) баллов в 12 матчах чемпионата.