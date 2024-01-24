Михалев забил из-под ноги в игре с «Витязем». 19-летний форвард «Сибири» набрал 6 очков в 12 матчах КХЛ
Владимир Михалев забросил красивую шайбу в игре с «Витязем».
«Сибирь» одержала победу со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 53-й минуте в третьем периоде заброшенной шайбой отметился 19-летний нападающий «Сибири» Владимир Михалев.
Михалев подобрал шайбу на ближнем пятаке после того, как ее отпустил от себя игрок «Витязя» Егор Воронков.
Форвард «Сибири» сблизился с Максимом Дорожко и переиграл голкипера, нанеся бросок из-под ноги.
Это четвертый гол Михалева в этом сезоне. В общей сложности он набрал 6 (4+2) баллов в 12 матчах чемпионата.
Прежде всего АБ-у нужно уходить от старых агентств по кадрам. Сибири тоже перестановочки будут не лишними определенно