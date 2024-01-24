Михалев забил из-под ноги в игре с «Витязем». 19-летний форвард «Сибири» набрал 6 очков в 12 матчах КХЛ

Теги Сибирь Витязь видео КХЛ Максим Дорожко Владимир Михалев Хоккей

Владимир Михалев забросил красивую шайбу в игре с «Витязем».

«Сибирь» одержала победу со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На 53-й минуте в третьем периоде заброшенной шайбой отметился 19-летний нападающий «Сибири» Владимир Михалев.

Михалев подобрал шайбу на ближнем пятаке после того, как ее отпустил от себя игрок «Витязя» Егор Воронков.

Форвард «Сибири» сблизился с Максимом Дорожко и переиграл голкипера, нанеся бросок из-под ноги.

Это четвертый гол Михалева в этом сезоне. В общей сложности он набрал 6 (4+2) баллов в 12 матчах чемпионата.

11 комментариев
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Супер Гол!!! В 12-ти матчах - 6 очков!!! Новая звëздочка загорается! Главное, чтобы не перегорел и не увели...
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это пушка просто, без подготовки и времени на раздумье, буквально на коробке решил, блестяще, 19 ему исполнилось позавчера, малой может!!!!!
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Ответ Sever12
это пушка просто, без подготовки и времени на раздумье, буквально на коробке решил, блестяще, 19 ему исполнилось позавчера, малой может!!!!!
Сибири удачи.Будет круто и справедливо если команда выйдет в плей-офф после известных событий.Думаю это важнейшая победа, которая для начала должна помочь выйти из психологической ямы
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Ответ Rio de Janeiro
Сибири удачи.Будет круто и справедливо если команда выйдет в плей-офф после известных событий.Думаю это важнейшая победа, которая для начала должна помочь выйти из психологической ямы
спасибо друг, я тоже думаю что это толчок, мы болельщики и то уже голову повесили, из-за этиз сабытий, а команде капец наверное как тяжело, нашли же друг друга в этой ситуации, два бездарных коллектива функционеров КХЛ и нашей команды, не даром фаст один из "членов" КХЛ:)
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ну тут снимаем шляпу, просто красавчеГГГ. ( похлопав худобин по плечу голкира витязя со словами, - этот может, отвечаю🤣). Миша- шедеврально👍
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Как говорится, оформил.
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отлично👍👍👍
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Ответ Алексей Жихарев
Супер Гол!!! В 12-ти матчах - 6 очков!!! Новая звëздочка загорается! Главное, чтобы не перегорел и не увели...
Тут без вариантов, увы. Поэтому срочно в АБ через обмен на игроков на пару звеньев с удержанием большей части з/п со стороны казанского клуба, который будет сорить не своими денсредствами. Ведь Кахаэль нуждается в новой сборке суперской тройки ЗКМ
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Ответ srs
Тут без вариантов, увы. Поэтому срочно в АБ через обмен на игроков на пару звеньев с удержанием большей части з/п со стороны казанского клуба, который будет сорить не своими денсредствами. Ведь Кахаэль нуждается в новой сборке суперской тройки ЗКМ
а почему в АБ, я думаю есть по серьёзнее претенденты, и варианты по серьёзнее чем аб предложат и влияние нужное окажут, более значимое, скажем так, АБ то что, объедки собирают уже который год, у перекупов по супер цене, мимо вообще.
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Ответ Sever12
а почему в АБ, я думаю есть по серьёзнее претенденты, и варианты по серьёзнее чем аб предложат и влияние нужное окажут, более значимое, скажем так, АБ то что, объедки собирают уже который год, у перекупов по супер цене, мимо вообще.
АБидно. Ну значит вновь на поиски ЗКМ, может когда нибудь и повезет.
Прежде всего АБ-у нужно уходить от старых агентств по кадрам. Сибири тоже перестановочки будут не лишними определенно
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Ответ srs
АБидно. Ну значит вновь на поиски ЗКМ, может когда нибудь и повезет. Прежде всего АБ-у нужно уходить от старых агентств по кадрам. Сибири тоже перестановочки будут не лишними определенно
совершено так, устарела схема подбора у вас, да и своих как то совсем не бережоте, ребята то ведь есть талантливые, из года в год мелькают, потом раз и нет их в аб уже, и нам весьма не лишним подборщика сменить, уж больно криво подбирает 🤣, тем более вроде как молва идет, что боблишка поднасыпать обещают...
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