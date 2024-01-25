Агент Гальченюка о причинах 15-матчевой безголевой серии: «Он иногда играл по 4 минуты. В СКА идет ротация, штаб ищет лучшие сочетания»

Теги СКА КХЛ Александр Черных Алекс Гальченюк Хоккей

Агент форварда Алекса Гальченюка высказался об игре хоккеиста за СКА.

22 января нападающий прервал серию без голов из 15 матчей, забив в игре с минским «Динамо».

– В чем, на ваш взгляд, были причины 15-матчевой безголевой серии Алекса Гальченюка?

– Гальченюк иногда играл по четыре минуты, в СКА идет ротация и тренерский штаб ищет лучшие сочетания. Главное – что команда выигрывает.

Если в целом смотреть на количество набранных очков, то его игра нормальная. Будем ждать, как он сыграет в плей-офф.

– Все равно нужно время на адаптацию?

– Сколько бы ребят ни приезжали в Россию из Северной Америки или наоборот, им всегда надо было время на адаптацию. Совершенно все другое. Адаптация нужна сто процентов. Поэтому считаю, что с Гальченюком все будет нормально, – сказал агент Александр Черных.

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