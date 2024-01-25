Агент Гальченюка о причинах 15-матчевой безголевой серии: «Он иногда играл по 4 минуты. В СКА идет ротация, штаб ищет лучшие сочетания»
Агент форварда Алекса Гальченюка высказался об игре хоккеиста за СКА.
22 января нападающий прервал серию без голов из 15 матчей, забив в игре с минским «Динамо».
– В чем, на ваш взгляд, были причины 15-матчевой безголевой серии Алекса Гальченюка?
– Гальченюк иногда играл по четыре минуты, в СКА идет ротация и тренерский штаб ищет лучшие сочетания. Главное – что команда выигрывает.
Если в целом смотреть на количество набранных очков, то его игра нормальная. Будем ждать, как он сыграет в плей-офф.
– Все равно нужно время на адаптацию?
– Сколько бы ребят ни приезжали в Россию из Северной Америки или наоборот, им всегда надо было время на адаптацию. Совершенно все другое. Адаптация нужна сто процентов. Поэтому считаю, что с Гальченюком все будет нормально, – сказал агент Александр Черных.