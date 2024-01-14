Ротенберг снял Лайпсика, Гальченюка и Рендулича с игры против «Северстали». Форварды СКА перестали выходить на лед во 2-м периоде

Роман Ротенберг отправил в запас трех игроков СКА в ходе матча с «Северсталью».

Петербургский клуб проиграл со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата .

Главный тренер СКА Роман Ротенберг по ходу второго периода перестал выпускать на лед иностранцев , , а также получившего гражданство России канадца .

В первом периоде Гальченюк провел 8 смен, Лайпсик – 6, Рендулич – 6.

Во втором периоде у Лайпсика две смены, у Гальченюка и Рендулича – по одной. После этого хоккеисты не возвращались в игру.

Итоговое игровое время Рендулича – 5:15, Лайпсика – 5:10, Гальченюка – 4:53.