Ротенберг снял Лайпсика, Гальченюка и Рендулича с игры против «Северстали». Форварды СКА перестали выходить на лед во 2-м периоде

Теги Северсталь СКА КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Борна Рендулич Хоккей

Роман Ротенберг отправил в запас трех игроков СКА в ходе матча с «Северсталью».

Петербургский клуб проиграл со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг по ходу второго периода перестал выпускать на лед иностранцев Алекса Гальченюка, Борну Рендулича, а также получившего гражданство России канадца Брендана Лайпсика.

В первом периоде Гальченюк провел 8 смен, Лайпсик – 6, Рендулич – 6.

Во втором периоде у Лайпсика две смены, у Гальченюка и Рендулича – по одной. После этого хоккеисты не возвращались в игру.

Итоговое игровое время Рендулича – 5:15, Лайпсика – 5:10, Гальченюка – 4:53.

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гальченюк в отличие от Ромы в реале почти 700 игр НХЛ посмотрел, поэтому ещё вопрос кто кого должен снимать)
+17
-1
+16
Ротенберг: Лайпсик не достоин гражданства России
+13
-3
+10
Лайпсика признать иногентом и лишить гражданства.
+11
-2
+9
Не вписались в систему.
+7
-2
+5
Семь пятниц на неделе, час назад поёт дифирамбы да раздаёт гражданство
+5
-1
+4
Ответ amur.
Первых двух, по хорошему, надо давно отдать где взяли
А зачем брали? Риторический вопрос конечно
+3
0
+3
Ответ кто тут?
Бедный тренерский штаб, с таким самодуром во главе
Это свита, их дело шлейф таскать, а не умничать.
+2
0
+2
Ротенберг убирает трёх иностранцев по ходу матча и даже не парится, Жамнов после серии поражений продолжает выпускать Ковальчука как ни в чем не бывало)
+2
0
+2
Вратаря тоже надо было снимать после первого периода, так веселее
+2
-1
+1
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Это свита, их дело шлейф таскать, а не умничать.
это понятно, но все равно наверное между собой шепчутся)
0
0
0
Качать гения тренерской мысли
0
0
0
Истерит, как девица.
0
0
0
Рендулича в Сочи, Лайпсика к ТРЕНЕРУ, а галку за борт
+1
-1
0
Бедный тренерский штаб, с таким самодуром во главе
+1
-1
0
Человек с бедным подбородком демонстрирует «характер».
+1
-1
0
На троих гражданство отмечали?
+1
-1
0
Система в действие. Ничего вы не понимаете в гениях.
+1
-1
0
О) вот и летнее усиление клубам КХЛ)
+1
-1
0
щас на обмен поедут все как по системе😎
Рендулич из Сочи приехал в Сочи и вернется😎
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий