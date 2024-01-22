Гальченюк прервал серию без голов из 15 матчей. Форвард СКА забил в игре с минским «Динамо»

Алекс Гальченюк завершил безголевую серию в чемпионате КХЛ.

Нападающий СКА забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата против минского «Динамо».

отметился голом в большинстве в третьем периоде игры, сравняв счет в игре – 1:1.

Форвард прервал серию без голов из 15 матчей. В прошлый раз нападающий забивал 28 ноября в матче против московского «Динамо» (5:3).

Гальченюк набрал 35 (13+22) баллов в 50 играх чемпионата.