Самсонов вышел на 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян, обойдя Шестеркина и Худобина

Теги рейтинги Торонто Антон Худобин Евгений Набоков НХЛ Игорь Шестеркин Илья Самсонов Александр Георгиев Хоккей

Илья Самсонов вышел на чистое 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян.

Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега» (1:0 ОТ).

Теперь в активе Ильи Самсонова 12 матчей на ноль за карьеру в НХЛ.

Он превзошел достижения Антона Худобина и вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина (по 11) и вышел на единоличное 9-е место по шатаутам среди россиян в НХЛ.

8-е место занимает голкипер «Колорадо» Александр Георгиев (15). Рекордсмен – Евгений Набоков (59).

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3 комментария
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Набоков то какой, а!! Долго не переплюнуть
+4
0
+4
Ответ крок 58
Набоков то какой, а!! Долго не переплюнуть
Вася должен обогнать
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Вася должен обогнать
Может вообще то, да)
+1
0
+1
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