Самсонов вышел на 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян, обойдя Шестеркина и Худобина

Илья Самсонов вышел на чистое 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян.

Вратарь « » сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега» (1:0 ОТ).

Теперь в активе 12 матчей на ноль за карьеру в НХЛ.

Он превзошел достижения и вратаря «Рейнджерс» (по 11) и вышел на единоличное 9-е место по шатаутам среди россиян в НХЛ.

8-е место занимает голкипер «Колорадо» Александр Георгиев (15). Рекордсмен – (59).