Самсонов вышел на 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян, обойдя Шестеркина и Худобина
Илья Самсонов вышел на чистое 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян.
Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега» (1:0 ОТ).
Теперь в активе Ильи Самсонова 12 матчей на ноль за карьеру в НХЛ.
Он превзошел достижения Антона Худобина и вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина (по 11) и вышел на единоличное 9-е место по шатаутам среди россиян в НХЛ.
8-е место занимает голкипер «Колорадо» Александр Георгиев (15). Рекордсмен – Евгений Набоков (59).