Георгиев отразил 26 из 29 бросков «Торонто» и одержал 3-ю победу подряд. Он лидирует в НХЛ по их числу в сезоне – 24

Теги Торонто Колорадо НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев отразил 26 из 29 бросков «Торонто» и одержал 3-ю победу подряд.

«Эвеланш» обыграли «Лифс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В активе российского вратаря стало 24 победы в 36 играх в текущем сезоне. Он лидирует в лиге по этому показателю, на втором месте идет Тэтчер Демко («Ванкувер», 22). 

Георгиев отражает 89,8% бросков и пропускает 2,89 шайбы в среднем за 60 минут. Он был выбран болельщиками для участия в Матче звезд НХЛ-2024. 

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