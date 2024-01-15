Георгиев – третья звезда недели в НХЛ. Вратарь «Колорадо» выиграл три матча при одном шатауте

Александр Георгиев – третья звезда в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер « » , одержавший три победы в трех играх при одном шатауте, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 92,9% бросков.

Второй звездой стал нападающий « » Блэйк Коулмэн, набравший 7 (4+3) очков в трех матчах.

Первой звездой признан форвард « » , который отметился 9 (5+4) баллами в четырех играх.