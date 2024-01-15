Георгиев – третья звезда недели в НХЛ. Вратарь «Колорадо» выиграл три матча при одном шатауте
Александр Георгиев – третья звезда в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.
Третьей звездой назван голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, одержавший три победы в трех играх при одном шатауте, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 92,9% бросков.
Второй звездой стал нападающий «Калгари» Блэйк Коулмэн, набравший 7 (4+3) очков в трех матчах.
Первой звездой признан форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, который отметился 9 (5+4) баллами в четырех играх.