Георгиев – третья звезда недели в НХЛ. Вратарь «Колорадо» выиграл три матча при одном шатауте

Теги рейтинги Ванкувер Калгари Колорадо НХЛ Александр Георгиев Элиас Петтерссон Блэйк Коулмэн Хоккей

Александр Георгиев – третья звезда в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, одержавший три победы в трех играх при одном шатауте, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 92,9% бросков.

Второй звездой стал нападающий «Калгари» Блэйк Коулмэн, набравший 7 (4+3) очков в трех матчах.

Первой звездой признан форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, который отметился 9 (5+4) баллами в четырех играх.

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