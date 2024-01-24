Овечкин впервые в карьере не набрал очков в выездном матче против «Миннесоты»

Александр Овечкин впервые не набрал очков в выездном матче против «Миннесоты» .

« » уступил «Миннесоте» в матче регулярного сезона (3:5). (18:51, 7:46 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.

Российский нападающий «Кэпиталс» впервые в карьере не набрал очков в выездном матче против «Уайлд». В 12 предыдущих играх против «Миннесоты» в гостях Овечкин набрал 25 (15+10) очков.

Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд. У него 8 шайб в 42 играх