Овечкин впервые в карьере не набрал очков в выездном матче против «Миннесоты»

Теги Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин впервые не набрал очков в выездном матче против «Миннесоты» .

«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в матче регулярного сезона НХЛ (3:5). Овечкин (18:51, 7:46 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

Российский нападающий «Кэпиталс» впервые в карьере не набрал очков в выездном матче против «Уайлд». В 12 предыдущих играх против «Миннесоты» в гостях Овечкин набрал 25 (15+10) очков.

Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд. У него 8 шайб в 42 играх

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7 комментариев
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У Саши все впервые в карьере в этом сезоне. Вторая молодость!
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Всё когда-то бывает впервые. Когда стареешь.
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Не понял! За всю карьеру он сыграл всего 12 матчей на выезде против Миннесоты?
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всё когда-то бывает в первый раз!
И в последний тоже...
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Все остальные матчи получается в карьере он набирал очки!!! Вот это топищще!!!
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ну какой же молодец этот ваш Саша, просто золотце
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Ответ Рузаль Зиятдинов
Не понял! За всю карьеру он сыграл всего 12 матчей на выезде против Миннесоты?
Они в разных конференциях, по 2 игры за сезон, соответственно, 1 игра в гостях за год.
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