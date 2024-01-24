Форвард «Ак Барса» Быков о вбрасывании с Путиным: «Один из самых запоминающихся моментов в жизни. Дома висит фотография»

Теги Ак Барс Евгений Малкин Александр Овечкин Владимир Путин КХЛ Максим Быков Хоккей

Максим Быков поделился воспоминаниями о визите Владимира Путина на хоккейный матч.

– Осенью 2015 года в Сочи ты принял участие в матче легенд хоккея с воспитанниками образовательного центра «Сириус». На ту встречу приехали Овечкин с Малкиным и даже Владимир Путин. Расскажи, как это было.

– Удалось вместе с президентом принять участие в процедуре символического вбрасывания. Конечно, это один из самых запоминающихся моментов в жизни. Дома висит фотография.

После матча еще была фотосессия со звездами. Больше всего автографов раздал Овечкин. Никто из звезд не отказал нам в фотографии. Чувствовал себя счастливым, – сказал нападающий «Ак Барса» Быков

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1 комментарий
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И используется как марка🤣
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