Форвард «Ак Барса» Быков о вбрасывании с Путиным: «Один из самых запоминающихся моментов в жизни. Дома висит фотография»

Максим Быков поделился воспоминаниями о визите Владимира Путина на хоккейный матч.

– Осенью 2015 года в Сочи ты принял участие в матче легенд хоккея с воспитанниками образовательного центра «Сириус». На ту встречу приехали Овечкин с и даже . Расскажи, как это было.

– Удалось вместе с президентом принять участие в процедуре символического вбрасывания. Конечно, это один из самых запоминающихся моментов в жизни. Дома висит фотография.

После матча еще была фотосессия со звездами. Больше всего автографов раздал . Никто из звезд не отказал нам в фотографии. Чувствовал себя счастливым, – сказал нападающий « » .