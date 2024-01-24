Владислав Третьяк: «Хоккей – национальный вид спорта. Надо развивать студенческие лиги – это здоровье нашей нации»
Владислав Третьяк назвал хоккей национальным видом спорта России.
«Хоккей – национальный вид спорта, он становится с каждым годом все популярнее. Наша главная задача – развитие хоккея по всей стране.
Мы уделяем много внимания юношеским школам и студентам, это очень важно, потому что много юношей по итогу не попадают в хоккей. Поэтому надо развивать студенческие лиги, потому что это наше будущее, это здоровье нашей нации.
Но есть главная проблема – нам негде играть. Ко мне обращаются за помощью многие команды, желающих играть гораздо больше, чем стадионов.
Нам надо сделать престижную студенческую лигу. Вспомните, как сборная США нас обыграла в 1980 году [на Олимпиаде]. Там престижно играть за вузы», – сказал президент ФХР.
Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»
От создателей Драфта КХЛ, потолка зарплат, системы обменов игроков и России-25.
И так мощно, как в США он особо нигде не развит.
А также у нас ВУЗы и их кампусы традиционно располагаются в центральной части городов, где земля дорогая, все уже застроено, общественные стадионы, даже компактные, там не построишь.
Строить можно и нужно в спальных районах, в пригородах, в освобождающихся промзонах, на окраинах и пустырях.
Чтоб льдом пользовались люди, живущие рядом.
Только вот студенческий спорт так не поднимешь.
от "олигос" - малый, краткий, немногий, незначительный. От этого же слова и "олигофрения" - малоумие.
Если Вы так иронизировали, используя созвучие аллигарх/аллигатор, то прошу прощения за душнярство.)
Но там и студенческий хоккей популярен