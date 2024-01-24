Владислав Третьяк: «Хоккей – национальный вид спорта. Надо развивать студенческие лиги – это здоровье нашей нации»

Владислав Третьяк назвал хоккей национальным видом спорта России.

«Хоккей – национальный вид спорта, он становится с каждым годом все популярнее. Наша главная задача – развитие хоккея по всей стране.

Мы уделяем много внимания юношеским школам и студентам, это очень важно, потому что много юношей по итогу не попадают в хоккей. Поэтому надо развивать студенческие лиги, потому что это наше будущее, это здоровье нашей нации.

Но есть главная проблема – нам негде играть. Ко мне обращаются за помощью многие команды, желающих играть гораздо больше, чем стадионов.

Нам надо сделать престижную студенческую лигу. Вспомните, как сборная США нас обыграла в 1980 году [на Олимпиаде]. Там престижно играть за вузы», – сказал президент .

Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»