Владислав Третьяк: «Хоккей – национальный вид спорта. Надо развивать студенческие лиги – это здоровье нашей нации»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ студенческая лига Студенческая хоккейная лига Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк назвал хоккей национальным видом спорта России.

«Хоккей – национальный вид спорта, он становится с каждым годом все популярнее. Наша главная задача – развитие хоккея по всей стране.

Мы уделяем много внимания юношеским школам и студентам, это очень важно, потому что много юношей по итогу не попадают в хоккей. Поэтому надо развивать студенческие лиги, потому что это наше будущее, это здоровье нашей нации.

Но есть главная проблема – нам негде играть. Ко мне обращаются за помощью многие команды, желающих играть гораздо больше, чем стадионов.

Нам надо сделать престижную студенческую лигу. Вспомните, как сборная США нас обыграла в 1980 году [на Олимпиаде]. Там престижно играть за вузы», – сказал президент ФХР

Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»

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28 комментариев
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Давай развивай, кто мешает ???? !!!!!!!!!!
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а раньше развивать что мешало интересно
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в этих студенческих лигах будут вырастать новые назаровы, ротенберги, кожевниковы и прочие. Здоровье нации окажется под угрозой
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Назови хотя бы десяток студенческих команд, которые знают все болельщики в России. Дешёвый популизм как средство жизни.
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Ответ catcher69
Давай развивай, кто мешает ???? !!!!!!!!!!
Биден с лобзиком
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Студенческая хоккейная лига.
От создателей Драфта КХЛ, потолка зарплат, системы обменов игроков и России-25.
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Третьяк не понимает или делает вид, что не понимает, как работает студенческий спорт в США.
И так мощно, как в США он особо нигде не развит.
А также у нас ВУЗы и их кампусы традиционно располагаются в центральной части городов, где земля дорогая, все уже застроено, общественные стадионы, даже компактные, там не построишь.
Строить можно и нужно в спальных районах, в пригородах, в освобождающихся промзонах, на окраинах и пустырях.
Чтоб льдом пользовались люди, живущие рядом.
Только вот студенческий спорт так не поднимешь.
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Он головой ударился при падении со стула?Амнезия?Забыл что это он отвечает за этот участок "фронта"?)
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Ты чего Владик , со стула упал?? Сначала надо развивать всякие ледовые шоу наш уже национальный вид вкладывания бабосов, а если что останется, то не грех и на хоккей… попилить немного и на хоккей
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А кто студентам будет это оплачивать?
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Это всё последствия падения со стульчака
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Тут он прав по сути, помню когда в универе спросил у нашего тренера по футболу о наличии хоккейной команды, в ответ услышал только смех
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МСХЛ особо не стрельнула, хотя старались в своё время. В целом, получится как обычно распил грантов - как например НСФЛ.
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Скоро по доступности для населения как теннис будет или даже гольф
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Владик, развивай! Далеко не в каждом городе есть закрытая хоккейная площадка с искусственным льдом. До Штатов и Канады, где в каждом колледже свой лёд, как до Китая раком 🦞.
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Правильно говорить канадский национальный вид спорта , при чём тут Россия ?
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Сейчас построим еще 100 катков и обойдем студенческие лиги США по уровню
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Ответ Dinamik1
Какой студенческий хоккей?Один аллигарх рулит командой СКА надо больше.Вот что надо развивать и.Владик не останется в накладе.
*олигарх
от "олигос" - малый, краткий, немногий, незначительный. От этого же слова и "олигофрения" - малоумие.
Если Вы так иронизировали, используя созвучие аллигарх/аллигатор, то прошу прощения за душнярство.)
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Ответ Ярославец75
А кто студентам будет это оплачивать?
Пофигу. Главное, катки при универах построить.
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Ответ Что в моем бланте?
в этих студенческих лигах будут вырастать новые назаровы, ротенберги, кожевниковы и прочие. Здоровье нации окажется под угрозой
зато карманы тех кто будет осваивать деньги под эти лиги будут чувствовать себя очень здОрово! ) очень хорошо задумано ) так мыслят очень богатые люди.
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Сомневаюсь, что от хоккея улучшается здоровье, даже если по любителям играть. От плавания - да, от каких-то дисциплин из лёгкой атлетики - вполне, но хоккей? Это всё равно, что бокс или борьбу в пример привести. А так согласен, что студенческий спорт развивать нужно, потому что он у нас мёртвый. Видимость вроде создают, секции вместо физкультуры есть, но соревнований кот наплакал. В Петербурге по сути только 2 ВУЗа уделяют большое внимание спорту: профильный Лесгафта и Горный. Представляю, что на периферии вообще происходит.
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Интересно, давно он был в спортзале обычного российского вуза
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Популист, цены на коньки хоккейные глянь для начала...
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Западное изобретение национальный вид. Это законно сейчас, так заявлять?
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Нам надо сделать престижную студенческую лигу. Вспомните, как сборная США нас обыграла в 1980 году [на Олимпиаде]. Там престижно играть за вузы».

Но там и студенческий хоккей популярен
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