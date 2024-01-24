Третьяк упал со стула в Госдуме: «Ножки подпилили»
Владислав Третьяк упал со стула в Госдуме.
Президент ФХР принимает участие в заседании комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».
Стул, на котором сидел Третьяк, сломался под ним. Трехкратного олимпийского чемпиона поддержали коллеги и дали ему новый стул.
«Ножки подпилили у стула», – улыбаясь сказал Третьяк.
Давно уже пытается на двух стульях усидеть.
В этот раз, видимо, забыли...