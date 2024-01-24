Третьяк упал со стула в Госдуме: «Ножки подпилили»

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк упал со стула в Госдуме.

Президент ФХР принимает участие в заседании комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

Стул, на котором сидел Третьяк, сломался под ним. Трехкратного олимпийского чемпиона поддержали коллеги и дали ему новый стул.

«Ножки подпилили у стула», – улыбаясь сказал Третьяк

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36 комментариев
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бандеровцы уже диверсии в госдуме устраивают ?
+65
-7
+58
В этой новости прекрасно всё
+43
-4
+39
Ответ Григ77
бандеровцы уже диверсии в госдуме устраивают ?
Обама опять гадит
+39
-4
+35
Некрепкий стул Третьяка.
+31
-2
+29
Ему нужно два стула под .опу ставить.
Давно уже пытается на двух стульях усидеть.
В этот раз, видимо, забыли...
+14
-2
+12
А что эта спортивная новость делает на нашем политическом сайте?
+13
-2
+11
Это может Гашек пробрался ползком с ножовкой в зубах и совершил это пакостничество
+9
0
+9
У Третьяка проблемы со стулом. - вот заголовок
+6
0
+6
Великолепный символ - отрыв от народа и падение (с)
+4
0
+4
Это такой прямой намек
+3
0
+3
Жрать надо меньше депутату ... в это тяжелое для страны время
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Ну, как водится на спортсе, это дадут отдельной новостью )
+2
0
+2
Даже стулу надоел
+2
0
+2
Эта новость заслуживает публикации, да ещё и с пушем
+2
0
+2
Карма, Владик, карма
+2
0
+2
Уснул наверное, а на ножки свалил)))
+2
0
+2
Откуда там вообще стул взялся, кресло минимум хотя бы...
+1
0
+1
Без видео, как-то не то.
+1
0
+1
Все равно, эпичный полет Васи Уткина со стула на радио никто не переплюнет
+1
0
+1
это все происки западных спецслужб с целью устранить главный мозг отечественной политики
+1
0
+1
Канада встрепенулась?
+1
0
+1
А вообще он давно уже упал....В глазах здравомыслящих людей
+1
0
+1
не правильно задачу про 2 стула решил
+1
0
+1
Обама задолбал уже
+1
0
+1
Речи Третьяка о количестве построенных катков увеличили его вес в Думе...
0
0
0
Господин Пак из Правительства готов одолжить один трофейный стул, который его выдержал 😁
0
0
0
Ответ Дурачок
Некрепкий стул Третьяка.
Надо укреплять. Сушками, рисом, шоколадом.
0
0
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Александр Овечкин, конечно, великий человек, но зачем же стулья ломать, Владислав?
0
0
0
так вот он какой-жидкий стул...
0
0
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Стулья пацана: Третьяк на паркете
+1
-1
0
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