Третьяк упал со стула в Госдуме: «Ножки подпилили»

Владислав Третьяк упал со стула в Госдуме.

Президент ФХР принимает участие в заседании комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

Стул, на котором сидел Третьяк, сломался под ним. Трехкратного олимпийского чемпиона поддержали коллеги и дали ему новый стул.

«Ножки подпилили у стула», – улыбаясь сказал .