Третьяк об игре Словакии и России: «Конкретной информации у меня пока нет. Но мы с радостью проведем матчи с любой командой высокого уровня»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой контрольные матчи Владислав Третьяк Сборная Словакии по хоккею КХЛ товарищеские матчи Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поддержал идею Словакии сыграть с Россией .

Ранее сообщалось, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.

– Правда, что словацкая федерация хоккея хочет видеть матчи сборных Словакии и России? Мы готовы сыграть с ними уже в мае?

– Мы с удовольствием примем любую федерацию, которая захочет сыграть со сборной России.

Конкретной информации по словакам у меня пока нет. Но мы с радостью проведем матчи с любой командой высокого уровня, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Третьяк.

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4 комментария
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Большие сомнения в реальности инсайда. Что такое "по данным Матч-ТВ"? У кого из матчевских журналистов есть инсайд в сборной Словакии, если на топ-турнир год назад игроков из КХЛ специальной директивой завернули?

Скорее всего, внутри Матч-ТВ такой диалог был:
- С нами хотела бы приличная сборная сыграть?
- Ну, наверное, хотела бы...
- В кулуарах ведь наверняка обсуждают, что те же КХЛовцы усилили бы её на ЧМ?
- Ну, наверное, обсуждают...
- Так и давай инсайд выдадим. Только Канаду и США трогать не будем, северных русофобов тоже, в Чехию после слов Гашека никто не поверит. Точно, Словакия! Она нафиг никому не нужна, да и власть там почти пророссийская. А игра один фиг не состоится, мы ничем не рискуем.
- Гениально! Пишу новость!
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Ты же сборную распустил и тренера уволил, кого ты примешь то без сборной?)
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Но только на новом катке!
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