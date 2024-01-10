Третьяк об игре Словакии и России: «Конкретной информации у меня пока нет. Но мы с радостью проведем матчи с любой командой высокого уровня»

Владислав Третьяк поддержал идею Словакии сыграть с Россией .

Ранее сообщалось, что сборная хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.

– Правда, что словацкая федерация хоккея хочет видеть матчи сборных Словакии и России? Мы готовы сыграть с ними уже в мае?

– Мы с удовольствием примем любую федерацию, которая захочет сыграть со сборной России.

Конкретной информации по словакам у меня пока нет. Но мы с радостью проведем матчи с любой командой высокого уровня, – сказал президент Федерации хоккея России ( ) .