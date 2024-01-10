Третьяк об игре Словакии и России: «Конкретной информации у меня пока нет. Но мы с радостью проведем матчи с любой командой высокого уровня»
Владислав Третьяк поддержал идею Словакии сыграть с Россией .
Ранее сообщалось, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.
– Правда, что словацкая федерация хоккея хочет видеть матчи сборных Словакии и России? Мы готовы сыграть с ними уже в мае?
– Мы с удовольствием примем любую федерацию, которая захочет сыграть со сборной России.
Конкретной информации по словакам у меня пока нет. Но мы с радостью проведем матчи с любой командой высокого уровня, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Третьяк.
Скорее всего, внутри Матч-ТВ такой диалог был:
- С нами хотела бы приличная сборная сыграть?
- Ну, наверное, хотела бы...
- В кулуарах ведь наверняка обсуждают, что те же КХЛовцы усилили бы её на ЧМ?
- Ну, наверное, обсуждают...
- Так и давай инсайд выдадим. Только Канаду и США трогать не будем, северных русофобов тоже, в Чехию после слов Гашека никто не поверит. Точно, Словакия! Она нафиг никому не нужна, да и власть там почти пророссийская. А игра один фиг не состоится, мы ничем не рискуем.
- Гениально! Пишу новость!