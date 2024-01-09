Владислав Третьяк: «Хоккей учит трудолюбию, упорству. Применяя эти навыки в жизни, ребята станут настоящими патриотами. Людьми, на которых опирается наша великая страна»

Владислав Третьяк рассказал о том, чему учит хоккей.

8 января на Красной площади состоялось праздничное мероприятие ФХР, посвященное детскому хоккею. На ГУМ-катке на открытом воздухе прошел выставочный матч детских команд «Красная машина Юниор» – ЦСКА.

«Мы продолжаем уделять особое внимание развитию детско-юношеского хоккея во всех аспектах: учебно-тренировочная работа, повышение квалификации тренеров, внедрение передовых методик и инноваций, популяризация соревнований.

У всех ребят есть шанс стать профессионалами, звездами мирового уровня – как знать, возможно, среди участников матча на Красной площади тоже играли будущие победители ЧМ и Олимпиад.

Но и тем, кто в итоге выберет другую профессию, пойдет на пользу время, проведенное в системе детского хоккея.

Наш спорт учит уважать партнеров по команде и тренеров, учит трудолюбию и упорству на пути к поставленным задачам.

Применяя эти навыки в жизни, ребята станут настоящими патриотами, целеустремленными гражданами с большой буквы.

То есть людьми, на которых опирается не только наша большая хоккейная семья, но и вся наша великая страна», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.