Владислав Третьяк: «Хоккей учит трудолюбию, упорству. Применяя эти навыки в жизни, ребята станут настоящими патриотами. Людьми, на которых опирается наша великая страна»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о том, чему учит хоккей.

8 января на Красной площади состоялось праздничное мероприятие ФХР, посвященное детскому хоккею. На ГУМ-катке на открытом воздухе прошел выставочный матч детских команд «Красная машина Юниор» – ЦСКА.

«Мы продолжаем уделять особое внимание развитию детско-юношеского хоккея во всех аспектах: учебно-тренировочная работа, повышение квалификации тренеров, внедрение передовых методик и инноваций, популяризация соревнований.

У всех ребят есть шанс стать профессионалами, звездами мирового уровня – как знать, возможно, среди участников матча на Красной площади тоже играли будущие победители ЧМ и Олимпиад.

Но и тем, кто в итоге выберет другую профессию, пойдет на пользу время, проведенное в системе детского хоккея.

Наш спорт учит уважать партнеров по команде и тренеров, учит трудолюбию и упорству на пути к поставленным задачам.

Применяя эти навыки в жизни, ребята станут настоящими патриотами, целеустремленными гражданами с большой буквы.

То есть людьми, на которых опирается не только наша большая хоккейная семья, но и вся наша великая страна», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

7 комментариев
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Везде свой пацреатизм вставляют ,как же они все эти конъюнктурщики и холуи достали .Вот сщука ,просто в хоккей играть или спортом заниматься нельзя?
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Где связь, между упорством, трудолюбием и патриотизмом?
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Где связь между патриотизмом и хоккеем? Что за бред? Могильный спокойно рванул за океан, будучи игроком ЦСКА, самой патриотичной команды. Владик, уже не смешно. Перестань выставлять себя полным кретином.
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Третьяка хоккей научил только лизоблюдству и беззастенчивому подхалимажу. Его история это пример как можно из кумира миллионов превратиться в презираемую личность.
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у тебя перспективный начинающий тренер сборной соперника со спины клюшкой бьёт. что там с его уважением к оппоненту? да и патриотизма особого нет, чтоб соотечественников бить
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А катки-то!!! Катки!!! Про катки забыыыыл!
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