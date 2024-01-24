Разин об 1:2 от «Адмирала»: «Играли хорошо, а вот результат – отрицательный. Имея столько моментов, надо забивать»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Клуб из Магнитогорска потерпел поражение со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Играли-то хорошо, а вот результат – отрицательный. Имея столько моментов, надо забивать голы.

В смене, когда пропустили гол, немного не доработали, но все бывает», – сказал .