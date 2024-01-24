Разин об 1:2 от «Адмирала»: «Играли хорошо, а вот результат – отрицательный. Имея столько моментов, надо забивать»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Адмиралом».
Клуб из Магнитогорска потерпел поражение со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Играли-то хорошо, а вот результат – отрицательный. Имея столько моментов, надо забивать голы.
В смене, когда пропустили гол, немного не доработали, но все бывает», – сказал Разин.
Металлург навязал быстрый хоккей и сам же в 3 периоде не справился со скоростью. Не реализовать столько моментов, это, конечно кошмар. Только Зернов за 75 мультов два раза 1 в 0 выходил и ничего. У Силантьева куча моментов, тоже результата ноль. Все броски в Иванова.
Опять закрывают металлургов в своей зоне. Это уже традиция такая.
Бросилось в глаза, что Тамбиев весь матч бегал с планшетом пытаясь изменить игру, а Разина, я так понимаю, ход матча устраивал? Вот и результат!
Ну ладно, едем дальше
Адмирал с победой