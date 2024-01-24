Разин об 1:2 от «Адмирала»: «Играли хорошо, а вот результат – отрицательный. Имея столько моментов, надо забивать»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Адмирал Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Клуб из Магнитогорска потерпел поражение со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Играли-то хорошо, а вот результат – отрицательный. Имея столько моментов, надо забивать голы.

В смене, когда пропустили гол, немного не доработали, но все бывает», – сказал Разин

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5 комментариев
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Все по делу. Адмирал с заслуженной победой!
Металлург навязал быстрый хоккей и сам же в 3 периоде не справился со скоростью. Не реализовать столько моментов, это, конечно кошмар. Только Зернов за 75 мультов два раза 1 в 0 выходил и ничего. У Силантьева куча моментов, тоже результата ноль. Все броски в Иванова.
Опять закрывают металлургов в своей зоне. Это уже традиция такая.
Бросилось в глаза, что Тамбиев весь матч бегал с планшетом пытаясь изменить игру, а Разина, я так понимаю, ход матча устраивал? Вот и результат!
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Как раз не дорабатала сладкая парочка Маклюков - Пресс в пропущенной шайбе)
Ну ладно, едем дальше
Адмирал с победой
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+2
От большой зарплаты у Зернова немного голова закружилась
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Играть нужно все 60 минут,а не 40.Адмирал откровенно возил и закрывал "мастеров" в нашей зоне.Интересно, зачем раздали такие шикарные контракты? Реализация ужаснейшая,мягко говоря..... Моряков с заслуженной победой, есть характер и дух у команды, молодцы 👍.
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Матч не смотрел , но посмотрел шайбы в наши ворота.В обоих случаях, особенно от Шулака, Набоков подвёл.
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