Четыре матча «Ак Барса» из-за Игр Будущего пройдут во Дворце спорта. Продажа билетов на игры не предусмотрена
«Ак Барс» проведет четыре матча во Дворце спорта.
Четыре домашних матча «Ак Барса» в феврале − против «Металлурга», «Локомотива», «Амура» и «Адмирала» − пройдут во дворце Дворца спорта, который вмещает 3345 зрителей
Перенос связан с подготовкой и проведением в «Татнефть-Арене» Игр Будущего.
«Свободная продажа билетов на матчи во Дворце спорта не предусмотрена. Владельцы абонементов смогут получить билеты на четыре игры регулярного чемпионата, оформив электронную заявку», – говорится в заявлении клуба.