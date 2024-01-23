Четыре матча «Ак Барса» из-за Игр Будущего пройдут во Дворце спорта. Продажа билетов на игры не предусмотрена

Теги Ак Барс Металлург Мг Локомотив Амур КХЛ Татнефть-Арена Адмирал Хоккей

«Ак Барс» проведет четыре матча во Дворце спорта.

Четыре домашних матча «Ак Барса» в феврале − против «Металлурга», «Локомотива», «Амура» и «Адмирала» − пройдут во дворце Дворца спорта, который вмещает 3345 зрителей

Перенос связан с подготовкой и проведением в «Татнефть-Арене» Игр Будущего.

«Свободная продажа билетов на матчи во Дворце спорта не предусмотрена. Владельцы абонементов смогут получить билеты на четыре игры регулярного чемпионата, оформив электронную заявку», – говорится в заявлении клуба.

10 комментариев
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Игры Прошлого.
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Ответ Дамир Галимов
В чем позор то? Ты думаешь все так просто чтоли? Или ни у кого больше ледовые арены не задействуют под разные мероприятия по твоему?
В том и позор, что не могли согласовать расписание. Возьми арены в Северной Америке, там у многих команд, одна арена на хоккей и баскетбол, плюс различные концерты и мероприятия, и ничего, матчи не переносят. Тот же "Мэдисон-сквер-гарден" вообще на расхват, но что то не помню переноса игры "Рейнджерс" из-за какого то мероприятия. Да и что далеко ходить, 10.02 в КРК "Уралец" в Екатеринбурге, будет бокс и "удивительно", у "Автомобилиста" игры ни куда не переносят, ближайшая домашняя игра 13.02, а до этого на выезде, наверное потому что все за ранее согласовано?
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Оо, старый добрый Спорт Сарае ) АБ алга !
+8
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Позорище, а заранее это нельзя было предусмотреть и поставить команде выездные игры?
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Ответ Сергей Сурков
по регламенту разве так можно играть на таком стадионе?
это ж колхоз, какой регламент?
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по регламенту разве так можно играть на таком стадионе?
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Круто, хорошо хоть не плей-офф во дворце спорта
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понастроили к тысячелетию всяких спортивных объектов, всякие академии тенниса, дворцы водных видов спорта... да перечислять устанешь, но отселяют в сарай, в самый разгар сезона, чуть ли не самую имиджевую команду республики ради хрен пойми чего. эта логика просто на голову не налезает.
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