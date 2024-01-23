Четыре матча «Ак Барса» из-за Игр Будущего пройдут во Дворце спорта. Продажа билетов на игры не предусмотрена

«Ак Барс» проведет четыре матча во Дворце спорта.

Четыре домашних матча « » в феврале − против « », « », « » и « » − пройдут во дворце Дворца спорта, который вмещает 3345 зрителей

Перенос связан с подготовкой и проведением в «Татнефть-Арене» Игр Будущего.

«Свободная продажа билетов на матчи во Дворце спорта не предусмотрена. Владельцы абонементов смогут получить билеты на четыре игры регулярного чемпионата, оформив электронную заявку», – говорится в заявлении клуба.